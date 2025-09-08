Залужний розлютився через виступ російської співачки у Лондоні

Російська оперна співачка Анна Нетребко. Фото: Heute.at

Україна різко засудила рішення Королівського оперного театру у Лондоні запросити російську сопрано Анну Нетребко на відкриття нового сезону. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав це "зрадою", адже виступ артистки, яка в минулому активно підтримувала Кремль, відбудеться на всесвітньо відомій сцені Ковент-Гардену.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Читайте також:

Залужний звернувся до королівства й не тільки

Валерій Залужний, якого у світі називають "Залізним генералом", у своїй статті для Daily Mail наголосив, що поява Нетребко є "викликом" Путіна для найближчого союзника Києва.

"Пан Залужний каже, що голос сопрано "десятиліттями прикривав диктатора", і цього тижня він "заглушить справжні крики" дітей та матерів, яких щоночі вбиває Путін", — йдеться у статті.

Українські чиновники заявили, що посол глибоко розчарований як позицією уряду Кіра Стармера, так і рішенням керівництва Королівського оперного театру. Попри численні звернення до адміністрації театру, уряду та навіть до короля, виступ артистки не було скасовано, а заяви протестувальників не розглянули

Російська оперна співачка Анна Нетребко обіймалася з Путіним та жертвувала на театр в окупованому Донецьку

Анна Нетребко свого часу фотографувалася з Путіним, робила пожертви на театр у Донецьку та публічно з’являлася з прапором так званої "Новоросії". Хоча вона відмовилася від російського паспорта та заявила, що "проти війни", вона так і не засудила дії президента Росії.

У Британії тим часом виникла хвиля протестів. Понад 200 українських організацій надіслали листи з вимогою скасувати виступ. Активісти заявляють: "Британія, яка була лідером у захисті демократії, нині розстеляє червону доріжку людині, котра служила пропаганді диктатора".

Керівництво Королівського оперного театру відповіло, що рішення ухвалювалося з "ретельним обмірковуванням".

Однак для України цей виступ став символічним ударом. Як наголосив Залужний, Кремль уважно стежить за такими сигналами, розглядаючи їх як доказ можливості повернення російських митців на світові сцени, попри війну та масові жертви.

"Бачити її на великій сцені у Британії, яка є одним з найбільших та найближчих наших союзників у війні проти Росії, — боляче для українців.

Після чи не наймасовішого обстрілу Києва за весь час, у якому росіяни вбили немовля, знову бачимо це розмивання відповідальності та тези про "культура поза політикою". Повернення таких фігур — це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять", — висловився Залужний згодом й у своєму дописі на Telegram.

