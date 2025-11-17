Россиянка с психическим диагнозом убила своего сына с инвалидностью

Следователи ведут женщину в СИЗО. Фото: кадр из видео

В Подмосковье потрясены жестоким убийством ребенка. Следователи выясняют детали резонансной расправы над малолетним мальчиком, в которой подозревают его мать.

Об этом сообщают росСМИ.

Женщина жестоко убила своего сына с инвалидностью

Работники, работавшие неподалеку водоема, 16 ноября в 9:30 нашли в воде подозрительный рюкзак. Раскрыв его, они увидели голову малыша со светлыми волосами и сразу сообщили об этом экстренные службы. Внутри, кроме останков, лежали различные бумажки и мелкий мусор.

После этого к работе привлекли водолазов, которые до 16:30 прочесывали весь пруд в Гольянове в попытке отыскать другие части тела. Несмотря на длительные поиски, никаких новых следов они не нашли.

Параллельно в полицию обратилась бабушка погибшего мальчика. Она сообщила, что сожитель матери якобы забрал шестилетнего ребенка из дома, после чего его больше никто не видел. Именно эта информация в начале напрямую повлияла на рассмотрение следственных версий.

Убитый мальчик. Фото: росСМИ

Однако ближе к вечеру ситуация кардинально изменилась. Около 21:00 стало известно, что тело мальчика без головы найдено на балконе квартиры в одном из столичных районов. После этого мать ребенка, которая сначала также настаивала на причастности своего сожителя, впоследствии призналась, что именно она убила сына.

Бабушка погибшего мальчика, мать его отца, рассказала, что у ребенка была инвалидность с рождения. Мальчик появился на свет на седьмом месяце, в шесть лет не мог ходить и нуждался в постоянном уходе. У Елены есть также девятилетняя дочь Аня, которая учится во втором классе в одной из школ Балашихи.

Женщина, которую подозревают в убийстве своего ребенка. Фото: росСМИ

По словам бабушки, девочка не ладила с матерью и нередко страдала от ее строгого обращения. В то же время женщина, по словам родственников, почти не проявляла тепла к детям, зато чрезмерно заботилась о своих кошках.

У задержанной ранее диагностировали параноидальную шизофрению. Она состояла на учете у психиатра, а с начала сентября медики несколько раз выезжали к ней из-за резких изменений поведения, которые связывали с сезонным обострением. Несмотря на психические расстройства, проявлений агрессии специалисты тогда не фиксировали. В то же время в соцсетях женщина утверждала, что обладает сверхъестественными способностями, "может передвигаться между измерениями" и видит тонкую материю.

Известно, что у 29-летнего отца детей Александра были значительные долги на сумму около 76 тысяч рублей. Он оставил семью в июне 2025 года после десяти лет совместной жизни.

