Цитаты Путина в научных статьях — как используют российские исследователи

Кремлевский диктатор. Фото: росСМИ

В российской академической среде за последнее десятилетие сформировалась новая тенденция: имя кремлевского диктатора Владимира Путина все чаще появляется в научных текстах от политологических обзоров до статей по медицине, педагогике и филологии. В исследованиях за 2022-2025 годы фамилия президента встречается настолько регулярно, что фактически превратилась в универсальную ссылку, которая используется в любом контексте независимо от темы.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Российские ученые массово цитируют Путина как эксперта во всех сферах науки и жизнедеятельности

По данным научной базы eLibrary, которую анализировало издание, Путина указывают в работах не только как политического деятеля, но и как источник идей, "ценностных ориентиров" или элемент нормативной аргументации.

Его речи и указы часто цитируют не с целью критического разбора, а как доказательство того или иного тезиса. В текстах все чаще встречаются формулировки о "служении", "духовности", "традициях", "защите" или "исторической памяти".

Отдельные исследования показывают, что Путин фигурирует даже в работах слишком далеких от политического анализа. Ученые используют его высказывания как "ориентир" для подтверждения собственных выводов, отмечают собеседники "Верстки" в российских университетах.

Больше всего Путина упоминают в работах, касающихся международных процессов. Среди популярных тем российско-американские отношения и война против Украины.

Впрочем, во многих случаях упоминание президента не имеет содержательной привязки к теме. Издание "Верстка" привело примеры научных статей, где имя Путина используется в темах от исследований о ГМО в сельском хозяйстве до текстов о путешествиях цесаревича Николая по Азии.

Не обошлось и без медицины: даже в статье "Послеродовые осложнения — анализ частоты в России за 20 лет" авторы умудрились включить упоминание о президенте.

С момента полномасштабной войны Путина упомянули в научных трудах более 26 тысяч раз

За период с 2022 по 2025 год имя Владимира Путина появилось как минимум в 26,5 тысячах публикаций. Упоминание о российском диктаторе было как в крупных научных статьях, так и в студенческих работах.

В этих текстах анализируют особенности президентских выступлений, лингвистические маркеры, метафоры, синтаксис, а также роль Путина как центрального персонажа современного российского политического дискурса.

Цитаты и анекдоты Путина используют для исследований

Так, в лингвистических изданиях выходят работы вроде "Функции анекдота в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений В. В. Путина)", а также тексты о фразеологизмах в интервью президента, например, его разговоре с Такером Карлсоном. Предметом анализа стала даже интонация Путина, его странные речевые обороты и даже грамматические ошибки.

Напомним, журналисты обнародовали детальное расследование, как потомки бывших палачей и работников НКВД получили должности в Кремле.

Кроме того, выяснилось, что в России должности передаются по наследству — кто в Кремле "сидит" издавна.