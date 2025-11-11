В Кремле обнаружили десятки потомков участников советских репрессий — расследование

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

По крайней мере десять высокопоставленных чиновников в Кремле — это прямые потомки советских чиновников, которые принимали прямое участие в сталинских репрессиях или были причастны к карательным органам СССР. Двое из нынешних представителей российской власти, Владимир Путин и его ближайший соратник Николай Патрушев, и сами работали в системе КГБ, которая непосредственно продолжала методы советского террора.

Об этом говорится в расследовании журналистов росСМИ "Проект".

Как выяснил "Проект", в руководстве Кремля сохраняется не только политическая преемственность, но и кадровая "династийность", достигающая времен сталинизма.

Например, дед начальницы государственно-правового управления Кремля Ларисы Бричевой, Иван Скороходов, был заместителем министра юстиции СССР. В 1940-1950-х он отвечал за кадровые проверки судей органами госбезопасности и подписывал документы о передаче системы ГУЛАГа в ведение МВД. Впрочем, даже после смерти Сталина Скороходов не покинул репрессивную политику и во времена "оттепели" все равно оставался влиятельным чиновником причастным к политическим преследованиям.

Бабушка пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Надежда Зевина, работала на "идеологию" не меньше других. В начале 1930-х входила в комиссию по "очистке" парторганизации ВВС Красной армии — фактически в орган, который занимался идеологическими чистками.

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Глава администрации президента Антон Вайно тоже имеет родственника, который работал на тоталитарный режим. Его дед "руководил" советской Эстонией. Во время его правления он активно противодействовал эстонскому национально-освободительному движению и проводил политику русификации.

Дед первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, Яков Израитель, работал в структуре ВЧК в Абхазии — карательном органе, который занимался репрессиями против "врагов народа".

Начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин является сыном Вениамина Ярина, который в свое время участвовал в подавлении экологического митинга в Нижнем Тагиле. За это партия "наградила" его должностью, поэтому он стал одним из основателей Организации по противодействию оппозиционному движению в СССР.

Также выяснилось, что родственник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серишева, Василий Серишев, работал в НКВД. Из архивов стало известно, что он участвовал в массовых арестах. Впрочем, в 1939 году его самого осудили за участие в "необоснованных репрессиях".

Чиновники Кремля и их родственники, которые занимались репрессиями. Фото: "Проект"

Отец помощника президента Дмитрия Калимулина, Рафаэль Калимулин, возглавлял КГБ Татарской АССР — одно из региональных подразделений советских спецслужб.

Рашид Нургалиев также имеет родственника, который был частью системы. Его отец, Гумар Нургалиев, руководил колонией для больных туберкулезом в Карелии, которая принадлежала к пенитенциарной системе СССР.

Путин и Патрушев работали в КГБ

Отдельно в "Проекте" отмечают, что сам Путин и его соратник Патрушев непосредственно работали в советском КГБ — структуре, которая фактически унаследовала и продолжала традиции НКВД для политических преследований и установления тотального контроля над населением и борьбой с инакомыслием.

Журналисты отмечают, что в Кремле фактически сложилась новая элита из семей советских карательных чиновников, которая унаследовала не только должности, но и подходы к власти. Вместо реформирования системы после распада СССР ее представители лишь воссоздали старую модель, основанную на закрытости, иерархии и безнаказанности.

Напомним, выяснилось, что Путин привел немалое количество родственников на ключевые должности государственных структур и предприятий.

Между тем некоторые ключевые российские заводы массово сокращают работников и задерживают выплаты заработных плат.