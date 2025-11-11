В Кремле обнаружили десятки потомков участников советских репрессий — расследование

В Кремле работают дети и внуки палачей НКВД — кто правит Россией
По крайней мере десять высокопоставленных чиновников в Кремле — это прямые потомки советских чиновников, которые принимали прямое участие в сталинских репрессиях или были причастны к карательным органам СССР. Двое из нынешних представителей российской власти, Владимир Путин и его ближайший соратник Николай Патрушев, и сами работали в системе КГБ, которая непосредственно продолжала методы советского террора.
Об этом говорится в расследовании журналистов росСМИ "Проект".
Кто из чиновников в Кремле являются потомками чиновников времен Сталина
Как выяснил "Проект", в руководстве Кремля сохраняется не только политическая преемственность, но и кадровая "династийность", достигающая времен сталинизма.
Например, дед начальницы государственно-правового управления Кремля Ларисы Бричевой, Иван Скороходов, был заместителем министра юстиции СССР. В 1940-1950-х он отвечал за кадровые проверки судей органами госбезопасности и подписывал документы о передаче системы ГУЛАГа в ведение МВД. Впрочем, даже после смерти Сталина Скороходов не покинул репрессивную политику и во времена "оттепели" все равно оставался влиятельным чиновником причастным к политическим преследованиям.
Бабушка пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Надежда Зевина, работала на "идеологию" не меньше других. В начале 1930-х входила в комиссию по "очистке" парторганизации ВВС Красной армии — фактически в орган, который занимался идеологическими чистками.
Глава администрации президента Антон Вайно тоже имеет родственника, который работал на тоталитарный режим. Его дед "руководил" советской Эстонией. Во время его правления он активно противодействовал эстонскому национально-освободительному движению и проводил политику русификации.
Дед первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, Яков Израитель, работал в структуре ВЧК в Абхазии — карательном органе, который занимался репрессиями против "врагов народа".
Начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин является сыном Вениамина Ярина, который в свое время участвовал в подавлении экологического митинга в Нижнем Тагиле. За это партия "наградила" его должностью, поэтому он стал одним из основателей Организации по противодействию оппозиционному движению в СССР.
Также выяснилось, что родственник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серишева, Василий Серишев, работал в НКВД. Из архивов стало известно, что он участвовал в массовых арестах. Впрочем, в 1939 году его самого осудили за участие в "необоснованных репрессиях".
Отец помощника президента Дмитрия Калимулина, Рафаэль Калимулин, возглавлял КГБ Татарской АССР — одно из региональных подразделений советских спецслужб.
Рашид Нургалиев также имеет родственника, который был частью системы. Его отец, Гумар Нургалиев, руководил колонией для больных туберкулезом в Карелии, которая принадлежала к пенитенциарной системе СССР.
Путин и Патрушев работали в КГБ
Отдельно в "Проекте" отмечают, что сам Путин и его соратник Патрушев непосредственно работали в советском КГБ — структуре, которая фактически унаследовала и продолжала традиции НКВД для политических преследований и установления тотального контроля над населением и борьбой с инакомыслием.
Журналисты отмечают, что в Кремле фактически сложилась новая элита из семей советских карательных чиновников, которая унаследовала не только должности, но и подходы к власти. Вместо реформирования системы после распада СССР ее представители лишь воссоздали старую модель, основанную на закрытости, иерархии и безнаказанности.
Напомним, выяснилось, что Путин привел немалое количество родственников на ключевые должности государственных структур и предприятий.
Между тем некоторые ключевые российские заводы массово сокращают работников и задерживают выплаты заработных плат.
Читайте Новини.LIVE!