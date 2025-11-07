Состояние семьи Путина — какие ключевые государственные компании в РФ они контролируют

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин пристроил в ключевые российские государственные компании практически всю свою семью. Согласно расследованию, российский президент способствовал трудоустройству по меньшей мере 24 своих родственников.

Об этом говорится в материале "Проект".

Журналисты-расследователи обнародовали материал под названием "Отцы и деды", в котором говорится о масштабной системе кумовства вокруг Владимира Путина.

Как выяснили журналисты, любимые любовницы и бывшие Путина, а именно: бывшая жена Людмила Очеретная (до развода), Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева — получают доходы, связанные с государственными структурами. То же касается его официально признанных дочерей — Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, которые также занимаются бизнесом и проектами, связанными с государственными корпорациями.

Родственники Путина и их должности. Фото: "Проект"

Самой влиятельной ветвью "семейного клана" журналисты называют линию двоюродного брата президента Евгения Путина. Его сын Михаил Путин является заместителем председателя правления "Газпрома", а дочь Анна Цивилова — заместителем министра обороны и женой министра энергетики России Сергея Цивилова.

Она также активно продвигает в бизнесе своего сына от первого брака Дмитрия Логинова, который руководит компаниями "Колмар-тур", "Анте холдинг" и "Данрит", связанными с угольным бизнесом "Колмар".

Внук Евгения Путина, Денис Путин, работает в нефтехимической компании "Сибур", где занимает должность руководителя проектов и, по данным журналистов, получает 600-800 тысяч рублей в месяц. До этого он работал в "Газпроме" как эксперт экспортного департамента.

Еще один родственник — сын двоюродной сестры Путина Любови Кругловой, Виктор Хмарин — возглавляет государственную компанию "РусГидро". Его двоюродная племянница Елена Жидкова является директором по медицине в структуре "РЖД", а Владимир Круглов руководит компанией "Нефтепродуктсервис".

Как отмечает "Проект", в семье Путина и его ближайшего окружения уже три поколения занимают высокие должности в государственных структурах. Это делает род президента наиболее влиятельным кланом в современной России.

Поколения Владимира Путина и их должности. Фото: "Проект"

Журналисты отмечают, что по масштабу кумовства и концентрации власти внутри одной семьи этот случай является беспрецедентным среди всех российских лидеров последних десятилетий.

