Статки родини Путіна — які ключові державні компанії в РФ вони контролюють

Російський диктатор Володимир Путін прилаштував до ключових російських державних компаній практично всю свою сім'ю. Згідно з розслідуванням, російський президент сприяв працевлаштуванню щонайменше 24 своїх родичів.

Про це йдеться у матеріалі "Проект".

Путін прилаштовує усіх родичів та близьких друзів на керівні посади

Журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал під назвою "Батьки і діди", у якому йдеться про масштабну систему кумівства навколо Володимира Путіна.

Як з’ясували журналісти, улюблені коханки та колишні Путіна, а саме: колишня дружина Людмила Очеретна (до розлучення), Аліна Кабаєва, Світлана Кривоногих і Аліса Харчева — отримують прибутки, пов’язані з державними структурами. Те саме стосується його офіційно визнаних дочок — Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які також займаються бізнесом і проєктами, пов’язаними з державними корпораціями.

Родичі Путіна та їх посади. Фото: "Проект"

Найвпливовішою гілкою "сімейного клану" журналісти називають лінію двоюрідного брата президента Євгена Путіна. Його син Михайло Путін є заступником голови правління "Газпрому", а донька Анна Цивільова — заступницею міністра оборони та дружиною міністра енергетики Росії Сергія Цивільова.

Вона також активно просуває у бізнесі свого сина від першого шлюбу Дмитра Логінова, який керує компаніями "Колмар-тур", "Анте холдинг" і "Данріт", пов’язаними з вугільним бізнесом "Колмар".

Онук Євгена Путіна, Денис Путін, працює в нафтохімічній компанії "Сибур", де займає посаду керівника проєктів і, за даними журналістів, отримує 600–800 тисяч рублів на місяць. До цього він працював у "Газпромі" як експерт експортного департаменту.

Ще один родич — син двоюрідної сестри Путіна Любові Круглової, Віктор Хмарін — очолює державну компанію "РусГідро". Його двоюрідна племінниця Олена Жидкова є директором із медицини у структурі "РЖД", а Володимир Круглов керує компанією "Нафтопродуктсервіс".

Як зазначає "Проект", у родині Путіна та його найближчого оточення вже три покоління обіймають високі посади у державних структурах. Це робить рід президента найбільш впливовим кланом у сучасній Росії.

Покоління Володимира Путіна та їх посади. Фото: "Проект"

Журналісти наголошують, що за масштабом кумівства й концентрації влади всередині однієї родини цей випадок є безпрецедентним серед усіх російських лідерів останніх десятиліть.

