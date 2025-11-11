У Кремлі виявили десятки нащадків учасників радянських репресій — розслідування

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Принаймні десять високопосадовців у Кремлі — це прямі нащадки радянських чиновників, які брали пряму участь у сталінських репресіях або були причетні до каральних органів СРСР. Двоє з нинішніх представників російської влади, Володимир Путін і його найближчий соратник Микола Патрушев, і самі працювали в системі КДБ, яка безпосередньо продовжувала методи радянського терору.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів росЗМІ "Проект".

Хто з посадовців у Кремлі є нащадками чиновників часів Сталіна

Як з’ясував "Проект", у керівництві Кремля зберігається не лише політична спадковість, а й кадрова "династійність", що сягає часів сталінізму.

Наприклад, дід начальниці державно-правового управління Кремля Лариси Бричевої, Іван Скороходов, був заступником міністра юстиції СРСР. У 1940–1950-х він відповідав за кадрові перевірки суддів органами держбезпеки та підписував документи про передачу системи ГУЛАГу у відання МВС. Втім, навіть після смерті Сталіна Скороходов не покинув репресивну політику і в часи "відлиги" все одно залишався впливовим чиновником, причетним до політичних переслідувань.

Бабуся прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Надія Зевіна, працювала на "ідеологію" не менше за інших. На початку 1930-х входила до комісії з "очищення" парторганізації ВПС Червоної армії — фактично до органу, який займався ідеологічними чистками.

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Голова адміністрації президента Антон Вайно теж має родича, який працював на тоталітарний режим. Його дід "керував" радянською Естонією. Під час його правління він активно протидіяв естонському національно-визвольному руху й проводив політику русифікації.

Дід першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка, Яків Ізраїтель, працював у структурі ВЧК в Абхазії — каральному органі, який займався репресіями проти "ворогів народу".

Начальник управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін є сином Веніаміна Яріна, який свого часу брав участь у придушенні екологічного мітингу в Нижньому Тагілі. За це партія "нагородила" його посадою, тож він став одним із засновників Організації з протидії опозиційному руху в СРСР.

Також з'ясувалося, що родич повпреда президента в Сибірському федеральному окрузі Анатолія Серишева, Василь Серишев, працював у НКВС. З архівів стало відомо, що він брав участь у масових арештах. Втім, 1939 року його самого засудили за участь у "необґрунтованих репресіях".

Чиновники Кремля та їх родичі, які займалися репресіями. Фото: "Проект"

Батько помічника президента Дмитра Калімуліна, Рафаель Калімулін, очолював КДБ Татарської АРСР — один із регіональних підрозділів радянських спецслужб.

Рашид Нургалієв також має родича, який був частиною системи. Його батько, Гумар Нургалієв, керував колонією для хворих на туберкульоз у Карелії, яка належала до пенітенціарної системи СРСР.

Путін і Патрушев працювали в КДБ

Окремо у "Проекті" наголошують, що сам Путін і його соратник Патрушев безпосередньо працювали в радянському КДБ — структурі, яка фактично успадкувала та продовжувала традиції НКВС для політичних переслідувань та встановлення тотального контролю над населенням і боротьбою з інакодумством.

Журналісти відзначають, що у Кремлі фактично склалася нова еліта з родин радянських каральних чиновників, яка успадкувала не лише посади, а й підходи до влади. Замість реформування системи після розпаду СРСР її представники лише відтворили стару модель, засновану на закритості, ієрархії та безкарності.

Нагадаємо, з'ясувалося, що Путін привів чималу кількість родичів на ключові посади державних структур та підприємств.

Тим часом деякі ключові російські заводи масово скорочують працівників та затримують виплати заробітних плат.