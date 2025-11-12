Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники От отца к сыну — в России депутаты передают мандаты по наследству

От отца к сыну — в России депутаты передают мандаты по наследству

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:54
обновлено: 19:36
Мандаты по родственной линии - как в России формируют политические династии
Кремлевский диктатор Владимир Путин разговаривает с чиновниками. Фото: росСМИ

В российском парламенте все чаще мандаты фактически передаются по наследству подобно британской палате лордов. Сейчас в Государственной думе и Совете Федерации работают 15 политиков, из которых 12 депутатов и трое сенаторов, являются "наследниками" должностей. То есть их родственники ранее также заседали в парламенте России или СССР.

Об этом говорится в расследовании росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Как в России передают должности и мандаты в наследство

Одним из самых ярких примеров стал случай в Карачаево-Черкесии. После смерти депутата Госдумы Джашарбека Узденова в 2023 году на его место беспрепятственно избрали 25-летнего сына Солтана. Новые выборы в регионе провели почти сразу после смерти отца, и молодой Узденов быстро занял депутатское кресло.

А вот иркутский девелопер Алексей Красноштанов после многолетней политической карьеры, во время которой он прошел путь от городской думы до федерального парламента, уступил место в Госдуме своему сыну Антону, который сейчас занимает депутатскую должность.

Семейная традиция характерна и для чеченского политика Вахи Агаева, который был близок к Рамзану Кадырову и бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В 2011 году Агаев-старший и его сын Бекхан одновременно прошли в Госдуму — от разных регионов и партий. Хотя младший Агаев после протестов в Удмуртии временно отказался от политической карьеры, после смерти отца в 2020 году он снова вернулся в парламент.

Династія чиновникі в Кремлі
Депутаты российской Госдумы, которые получили должности от своих родителей или родственников. Фото: "Проект"

Династии российских чиновников с советскими корнями

Среди действующих депутатов есть и те, кто продолжает советские политические линии. В частности, легендарный летчик Евгений Савицкий был депутатом Верховного Совета СССР, а его дочь, космонавт Светлана Савицкая, с 1995 года непрерывно заседает в Госдуме от КПРФ.

Никита Чаплин, который является депутатом от Московской области, представляет еще одну политическую династию. Его прадед был членом Моссовета после революции, дед — директором завода, отец Юрий Чаплин более десяти лет заседал в Совете Федерации, а теща, Татьяна Нестеренко, ранее работала депутатом Госдумы и занимала руководящие должности в Министерстве финансов РФ.

Кроме того, свои депутатские кресла "унаследовали" Даниил Бессарабов, Роман Водянов, Сергей Казанков, Иван Мусатов, Сергей Тен, Роза Чемерис и Александр Якубовский. В Совете Федерации родственные связи прослеживаются у сенаторов Алексея Кондратенко, Юлии Лазуткиной и Вадима Соколова.

Расследование фактически подтверждает тенденцию, что российская политическая элита все больше напоминает замкнутую систему, где парламентские места передаются не по заслугам, а по семейной линии.

Напомним, также журналисты неожиданно назвали имя российского чиновника, который превзошел Путина по количеству родственников в госструктурах.

Кроме того, в Кремле немалое количество чиновников, которые являются потомками работников НКВД и КГБ.

владимир путин чиновники Кремль путинисты Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации