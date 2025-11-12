Мандаты по родственной линии - как в России формируют политические династии

Кремлевский диктатор Владимир Путин разговаривает с чиновниками. Фото: росСМИ

В российском парламенте все чаще мандаты фактически передаются по наследству подобно британской палате лордов. Сейчас в Государственной думе и Совете Федерации работают 15 политиков, из которых 12 депутатов и трое сенаторов, являются "наследниками" должностей. То есть их родственники ранее также заседали в парламенте России или СССР.

Как в России передают должности и мандаты в наследство

Одним из самых ярких примеров стал случай в Карачаево-Черкесии. После смерти депутата Госдумы Джашарбека Узденова в 2023 году на его место беспрепятственно избрали 25-летнего сына Солтана. Новые выборы в регионе провели почти сразу после смерти отца, и молодой Узденов быстро занял депутатское кресло.

А вот иркутский девелопер Алексей Красноштанов после многолетней политической карьеры, во время которой он прошел путь от городской думы до федерального парламента, уступил место в Госдуме своему сыну Антону, который сейчас занимает депутатскую должность.

Семейная традиция характерна и для чеченского политика Вахи Агаева, который был близок к Рамзану Кадырову и бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В 2011 году Агаев-старший и его сын Бекхан одновременно прошли в Госдуму — от разных регионов и партий. Хотя младший Агаев после протестов в Удмуртии временно отказался от политической карьеры, после смерти отца в 2020 году он снова вернулся в парламент.

Депутаты российской Госдумы, которые получили должности от своих родителей или родственников. Фото: "Проект"

Династии российских чиновников с советскими корнями

Среди действующих депутатов есть и те, кто продолжает советские политические линии. В частности, легендарный летчик Евгений Савицкий был депутатом Верховного Совета СССР, а его дочь, космонавт Светлана Савицкая, с 1995 года непрерывно заседает в Госдуме от КПРФ.

Никита Чаплин, который является депутатом от Московской области, представляет еще одну политическую династию. Его прадед был членом Моссовета после революции, дед — директором завода, отец Юрий Чаплин более десяти лет заседал в Совете Федерации, а теща, Татьяна Нестеренко, ранее работала депутатом Госдумы и занимала руководящие должности в Министерстве финансов РФ.

Кроме того, свои депутатские кресла "унаследовали" Даниил Бессарабов, Роман Водянов, Сергей Казанков, Иван Мусатов, Сергей Тен, Роза Чемерис и Александр Якубовский. В Совете Федерации родственные связи прослеживаются у сенаторов Алексея Кондратенко, Юлии Лазуткиной и Вадима Соколова.

Расследование фактически подтверждает тенденцию, что российская политическая элита все больше напоминает замкнутую систему, где парламентские места передаются не по заслугам, а по семейной линии.

