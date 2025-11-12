Відео
Від батька до сина — у Росії депутати передають мандати у спадок

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 23:54
Оновлено: 19:36
Мандати по родинній лінії — як у Росії формують політичні династії
Кремлівський диктатор Володимир Путін розмовляє з чиновниками. Фото: росЗМІ

У російському парламенті дедалі частіше мандати фактично передають у спадок подібно до британської палати лордів. Нині в Державній думі та Раді Федерації працюють 15 політиків, з яких 12 депутатів і троє сенаторів, є "спадкоємцями" посад. Тобто їхні родичі раніше також засідали в парламенті Росії або СРСР.

Про це йдеться у розслідуванні росЗМІ.

Читайте також:

Як у Росії передають посади та мандати у спадок

Одним із найяскравіших прикладів став випадок у Карачаєво-Черкесії. Після смерті депутата Держдуми Джашарбека Узденова в 2023 році на його місце безперешкодно обрали 25-річного сина Солтана. Нові вибори в регіоні провели майже одразу після смерті батька, і молодий Узденов швидко посів депутатське крісло.

А от іркутський девелопер Олексій Красноштанов після багаторічної політичної кар’єри, під час якої він пройшов шлях від міської думи до федерального парламенту, поступився місцем у Держдумі своєму синові Антону, який нині займає депутатську посаду.

Сімейна традиція характерна й для чеченського політика Вахи Агаєва, який був близьким до Рамзана Кадирова та бізнесмена Михайла Гуцерієва. У 2011 році Агаєв-старший і його син Бекхан одночасно пройшли до Держдуми — від різних регіонів і партій. Хоча молодший Агаєв після протестів у Удмуртії тимчасово відмовився від політичної кар’єри, після смерті батька у 2020 році він знову повернувся до парламенту.

Династія чиновникі в Кремлі
Депутати російської Держдуми, які отримали посади від своїх батьків чи родичів. Фото: "Проект"

Династії російських чиновників з радянським корінням

Серед чинних депутатів є й ті, хто продовжує радянські політичні лінії. Зокрема, легендарний льотчик Євген Савицький був депутатом Верховної Ради СРСР, а його донька, космонавтка Світлана Савицька, з 1995 року безперервно засідає в Держдумі від КПРФ.

Микита Чаплін, який є депутатом від Московської області, представляє ще одну політичну династію. Його прадід був членом Моссовєту після революції, дід — директором заводу, батько Юрій Чаплін понад десять років засідав у Раді Федерації, а теща, Тетяна Нестеренко, раніше працювала депутаткою Держдуми й займала керівні посади у Міністерстві фінансів РФ.

Крім того, свої депутатські крісла "успадкували" Данило Бессарабов, Роман Водянов, Сергій Казанков, Іван Мусатов, Сергій Тен, Роза Чемерис і Олександр Якубовський. У Раді Федерації родинні зв’язки простежуються у сенаторів Олексія Кондратенка, Юлії Лазуткіної та Вадима Соколова.

Розслідування фактично підтверджує тенденцію, що російська політична еліта дедалі більше нагадує замкнену систему, де парламентські місця передаються не за заслугами, а за родинною лінією. 

Нагадаємо, також журналісти несподівано назвали ім'я російського чиновника, який перевершив Путіна за кількістю родичів у держструктурах.

Окрім того, в Кремлі чимала кількість чиновників, які є нащадками працівників НКВС та КДБ.

володимир путін чиновники Кремль путіністи Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
