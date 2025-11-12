Мандати по родинній лінії — як у Росії формують політичні династії

Від батька до сина — у Росії депутати передають мандати у спадок
У російському парламенті дедалі частіше мандати фактично передають у спадок подібно до британської палати лордів. Нині в Державній думі та Раді Федерації працюють 15 політиків, з яких 12 депутатів і троє сенаторів, є "спадкоємцями" посад. Тобто їхні родичі раніше також засідали в парламенті Росії або СРСР.
Про це йдеться у розслідуванні росЗМІ.
Як у Росії передають посади та мандати у спадок
Одним із найяскравіших прикладів став випадок у Карачаєво-Черкесії. Після смерті депутата Держдуми Джашарбека Узденова в 2023 році на його місце безперешкодно обрали 25-річного сина Солтана. Нові вибори в регіоні провели майже одразу після смерті батька, і молодий Узденов швидко посів депутатське крісло.
А от іркутський девелопер Олексій Красноштанов після багаторічної політичної кар’єри, під час якої він пройшов шлях від міської думи до федерального парламенту, поступився місцем у Держдумі своєму синові Антону, який нині займає депутатську посаду.
Сімейна традиція характерна й для чеченського політика Вахи Агаєва, який був близьким до Рамзана Кадирова та бізнесмена Михайла Гуцерієва. У 2011 році Агаєв-старший і його син Бекхан одночасно пройшли до Держдуми — від різних регіонів і партій. Хоча молодший Агаєв після протестів у Удмуртії тимчасово відмовився від політичної кар’єри, після смерті батька у 2020 році він знову повернувся до парламенту.
Династії російських чиновників з радянським корінням
Серед чинних депутатів є й ті, хто продовжує радянські політичні лінії. Зокрема, легендарний льотчик Євген Савицький був депутатом Верховної Ради СРСР, а його донька, космонавтка Світлана Савицька, з 1995 року безперервно засідає в Держдумі від КПРФ.
Микита Чаплін, який є депутатом від Московської області, представляє ще одну політичну династію. Його прадід був членом Моссовєту після революції, дід — директором заводу, батько Юрій Чаплін понад десять років засідав у Раді Федерації, а теща, Тетяна Нестеренко, раніше працювала депутаткою Держдуми й займала керівні посади у Міністерстві фінансів РФ.
Крім того, свої депутатські крісла "успадкували" Данило Бессарабов, Роман Водянов, Сергій Казанков, Іван Мусатов, Сергій Тен, Роза Чемерис і Олександр Якубовський. У Раді Федерації родинні зв’язки простежуються у сенаторів Олексія Кондратенка, Юлії Лазуткіної та Вадима Соколова.
Розслідування фактично підтверджує тенденцію, що російська політична еліта дедалі більше нагадує замкнену систему, де парламентські місця передаються не за заслугами, а за родинною лінією.
Нагадаємо, також журналісти несподівано назвали ім'я російського чиновника, який перевершив Путіна за кількістю родичів у держструктурах.
Окрім того, в Кремлі чимала кількість чиновників, які є нащадками працівників НКВС та КДБ.
Читайте Новини.LIVE!