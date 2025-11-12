Родичі Кадирова у Кремлі — хто має високі посади

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Кумівство у російській владі вражає. Журналісти проаналізували родинні зв’язки 1329 високопосадовців в Кремлі та з'ясували, що майже три чверті чиновників і держменеджерів у Росії мають родичів, які теж працюють у структурах, пов’язаних із державою. Проте, рекордсменом виявився не диктатор Володимир Путін, а лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів російського медіа "Проект".

Головним рекордсменом за рівнем родинного впливу став глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї 96 родичів обіймають або обіймали посади, пов’язані з владними структурами. За даними "Проекту", в уряді Чечні майже половина місць належить його родині — щонайменше дев’ять із двадцяти членів кабінету мають прізвище Кадиров або безпосередньо з ним пов’язані.

Рейтинг кремлівських топпосадовців за кількістю родичів у владі. Фото: скриншот

Багато представників його роду керують силовими, адміністративними й фінансовими відомствами республіки, контролюючи ключові сфери — від економіки до безпеки.

На другому місці після Кадирова в рейтингу розмістився Володимир Путін, який, за підрахунками розслідувачів, допоміг знайти пов’язану з владою роботу 26 своїм родичам. Йдеться не лише про найближчих родичів, а й про двоюрідних, племінників і родини їхніх подружжів.

Керівні династії з Кавказу. Фото: "Проект".

Аналітики "Проекту" зазначають, що система персональних лояльностей і кумівства, побудована Путіним, фактично створила в Росії нову правлячу династію, яка повторює радянсько-феодальні принципи призначень.

В підсумку з’ясувалося, що 76% вищих представників влади РФ мають родичів, пов’язаних із державною службою або держкомпаніями.

Найвищий рівень родинних зв’язків виявили у парламенті:

86% членів Ради федерації мають родичів при владі;

84% депутатів Держдуми — також.

Серед них виділяється сенатор Арсен Каноков, у якого 20 родичів обіймають керівні посади.

у Кремлі (включно з адміністрацією президента, управсправами, членами Радбезу) частка таких чиновників становить 74%. Аналогічний показник — 74% — мають російські силовики і судді.

у губернаторів рівень кумівства — 69%, в уряді РФ — 61%.

Якими важливими підприємствами для Кремля повністю керують родичі

"Проект" також звернув увагу на відомства, де родинні зв’язки — тотальні. У деяких структурах кумівство сягає 100%. Зокрема, родичів у владі мають:

усі 11 керівників Міністерства оборони РФ,

10 керівників Верховного суду,

13 членів правління "Газпрому".

Відтак за 25 років правління Путіна влада у Росії фактично перетворилася на спадкову корпорацію, де посади, контракти й доступ до ресурсів розподіляються всередині сімей і кланів, а не через професійні досягнення.

Нагадаємо, у вересні СБУ повідомила підозру Рамзану Кадирову у вчиненні воєнних злочинів. Йдеться про епізоди катування українських військовополонених.

Примітно, що у травні 2025 року Кадиров нібито просив звільнити його з посади глави Чечні через погіршення самопочуття.