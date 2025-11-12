Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Кадиров переплюнув Путіна — скількох родичів він привів до влади

Кадиров переплюнув Путіна — скількох родичів він привів до влади

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 04:06
Оновлено: 10:29
Родичі Кадирова у Кремлі — хто має високі посади
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Кумівство у російській владі вражає. Журналісти проаналізували родинні зв’язки 1329 високопосадовців в Кремлі та з'ясували, що майже три чверті чиновників і держменеджерів у Росії мають родичів, які теж працюють у структурах, пов’язаних із державою. Проте, рекордсменом виявився не диктатор Володимир Путін, а лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів російського медіа "Проект". 

Реклама
Читайте також:

Кадиров перевершив Путіна за кількістю родичів у владі

Головним рекордсменом за рівнем родинного впливу став глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї 96 родичів обіймають або обіймали посади, пов’язані з владними структурами. За даними "Проекту", в уряді Чечні майже половина місць належить його родині — щонайменше дев’ять із двадцяти членів кабінету мають прізвище Кадиров або безпосередньо з ним пов’язані.

Кадиров родичі в Кремлі
Рейтинг кремлівських топпосадовців за кількістю родичів у владі. Фото: скриншот

Багато представників його роду керують силовими, адміністративними й фінансовими відомствами республіки, контролюючи ключові сфери — від економіки до безпеки.

На другому місці після Кадирова в рейтингу розмістився Володимир Путін, який, за підрахунками розслідувачів, допоміг знайти пов’язану з владою роботу 26 своїм родичам. Йдеться не лише про найближчих родичів, а й про двоюрідних, племінників і родини їхніх подружжів.

Кадиров
Керівні династії з Кавказу. Фото: "Проект".

Аналітики "Проекту" зазначають, що система персональних лояльностей і кумівства, побудована Путіним, фактично створила в Росії нову правлячу династію, яка повторює радянсько-феодальні принципи призначень.

В підсумку з’ясувалося, що 76% вищих представників влади РФ мають родичів, пов’язаних із державною службою або держкомпаніями.

Найвищий рівень родинних зв’язків виявили у парламенті:

  • 86% членів Ради федерації мають родичів при владі;
  • 84% депутатів Держдуми — також.
  • Серед них виділяється сенатор Арсен Каноков, у якого 20 родичів обіймають керівні посади.
  • у Кремлі (включно з адміністрацією президента, управсправами, членами Радбезу) частка таких чиновників становить 74%. Аналогічний показник — 74% — мають російські силовики і судді.
  • у губернаторів рівень кумівства — 69%, в уряді РФ — 61%.

Якими важливими підприємствами для Кремля повністю керують родичі

"Проект" також звернув увагу на відомства, де родинні зв’язки — тотальні. У деяких структурах кумівство сягає 100%. Зокрема, родичів у владі мають:

  • усі 11 керівників Міністерства оборони РФ,
  • 10 керівників Верховного суду,
  • 13 членів правління "Газпрому".

Відтак за 25 років правління Путіна влада у Росії фактично перетворилася на спадкову корпорацію, де посади, контракти й доступ до ресурсів розподіляються всередині сімей і кланів, а не через професійні досягнення.

Нагадаємо, у вересні СБУ повідомила підозру Рамзану Кадирову у вчиненні воєнних злочинів. Йдеться про епізоди катування українських військовополонених. 

Примітно, що у травні 2025 року Кадиров нібито просив звільнити його з посади глави Чечні через погіршення самопочуття. 

володимир путін Рамзан Кадиров Кремль путіністи Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації