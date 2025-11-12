Родственники Кадырова в Кремле — кто имеет высокие должности

Кадыров переплюнул Путина — сколько родни он привел к власти
Кумовство в российской власти поражает. Журналисты проанализировали родственные связи 1329 высокопоставленных чиновников в Кремле и выяснили, что почти три четверти чиновников и госменеджеров в России имеют родственников, которые тоже работают в структурах, связанных с государством. Однако, рекордсменом оказался не диктатор Владимир Путин, а лидер Чечни Рамзан Кадыров.
Об этом говорится в расследовании журналистов российского медиа "Проект".
Кадыров превзошел Путина по количеству родственников во власти
Главным рекордсменом по уровню родственного влияния стал глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи 96 родственников занимают или занимали должности, связанные с властными структурами. По данным "Проекта", в правительстве Чечни почти половина мест принадлежит его семье — по меньшей мере девять из двадцати членов кабинета носят фамилию Кадыров или непосредственно с ним связаны.
Многие представители его рода руководят силовыми, административными и финансовыми ведомствами республики, контролируя ключевые сферы - от экономики до безопасности.
На втором месте после Кадырова в рейтинге разместился Владимир Путин, который, по подсчетам расследователей, помог найти связанную с властью работу 26 своим родственникам. Речь идет не только о ближайших родственниках, но и о двоюродных, племянниках и семьях их супругов.
Аналитики "Проекта" отмечают, что система персональных лояльностей и кумовства, построенная Путиным, фактически создала в России новую правящую династию, которая повторяет советско-феодальные принципы назначений.
В итоге выяснилось, что 76% высших представителей власти РФ имеют родственников, связанных с государственной службой или госкомпаниями.
Самый высокий уровень родственных связей обнаружили в парламенте:
- 86% членов Совета федерации имеют родственников у власти;
- 84% депутатов Госдумы — также.
- Среди них выделяется сенатор Арсен Каноков, у которого 20 родственников занимают руководящие должности.
- В Кремле (включая администрацию президента, управделами, членами Совбеза) доля таких чиновников составляет 74%. Аналогичный показатель — 74% - имеют российские силовики и судьи.
- у губернаторов уровень кумовства — 69%, в правительстве РФ - 61%.
Какими важными предприятиями для Кремля полностью управляют родственники
"Проект" также обратил внимание на ведомства, где родственные связи - тотальные. В некоторых структурах кумовство достигает 100%. В частности, родственников во власти имеют:
- все 11 руководителей Министерства обороны РФ,
- 10 руководителей Верховного суда,
- 13 членов правления "Газпрома".
Поэтому за 25 лет правления Путина власть в России фактически превратилась в наследственную корпорацию, где должности, контракты и доступ к ресурсам распределяются внутри семей и кланов, а не через профессиональные достижения.
Напомним, в сентябре СБУ сообщила подозрение Рамзану Кадырову в совершении военных преступлений. Речь идет об эпизодах пыток украинских военнопленных.
Примечательно, что в мае 2025 года Кадыров якобы просил уволить его с должности главы Чечни из-за ухудшения самочувствия.
