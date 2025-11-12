Родственники Кадырова в Кремле — кто имеет высокие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Кумовство в российской власти поражает. Журналисты проанализировали родственные связи 1329 высокопоставленных чиновников в Кремле и выяснили, что почти три четверти чиновников и госменеджеров в России имеют родственников, которые тоже работают в структурах, связанных с государством. Однако, рекордсменом оказался не диктатор Владимир Путин, а лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом говорится в расследовании журналистов российского медиа "Проект".

Реклама

Читайте также:

Кадыров превзошел Путина по количеству родственников во власти

Главным рекордсменом по уровню родственного влияния стал глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи 96 родственников занимают или занимали должности, связанные с властными структурами. По данным "Проекта", в правительстве Чечни почти половина мест принадлежит его семье — по меньшей мере девять из двадцати членов кабинета носят фамилию Кадыров или непосредственно с ним связаны.

Рейтинг кремлевских топ-чиновников по количеству родственников во власти. Фото: скриншот

Многие представители его рода руководят силовыми, административными и финансовыми ведомствами республики, контролируя ключевые сферы - от экономики до безопасности.

На втором месте после Кадырова в рейтинге разместился Владимир Путин, который, по подсчетам расследователей, помог найти связанную с властью работу 26 своим родственникам. Речь идет не только о ближайших родственниках, но и о двоюродных, племянниках и семьях их супругов.

Руководящие династии с Кавказа. Фото: "Проект".

Аналитики "Проекта" отмечают, что система персональных лояльностей и кумовства, построенная Путиным, фактически создала в России новую правящую династию, которая повторяет советско-феодальные принципы назначений.

В итоге выяснилось, что 76% высших представителей власти РФ имеют родственников, связанных с государственной службой или госкомпаниями.

Самый высокий уровень родственных связей обнаружили в парламенте:

86% членов Совета федерации имеют родственников у власти;

84% депутатов Госдумы — также.

Среди них выделяется сенатор Арсен Каноков, у которого 20 родственников занимают руководящие должности.

В Кремле (включая администрацию президента, управделами, членами Совбеза) доля таких чиновников составляет 74%. Аналогичный показатель — 74% - имеют российские силовики и судьи.

у губернаторов уровень кумовства — 69%, в правительстве РФ - 61%.

Какими важными предприятиями для Кремля полностью управляют родственники

"Проект" также обратил внимание на ведомства, где родственные связи - тотальные. В некоторых структурах кумовство достигает 100%. В частности, родственников во власти имеют:

все 11 руководителей Министерства обороны РФ,

10 руководителей Верховного суда,

13 членов правления "Газпрома".

Поэтому за 25 лет правления Путина власть в России фактически превратилась в наследственную корпорацию, где должности, контракты и доступ к ресурсам распределяются внутри семей и кланов, а не через профессиональные достижения.

Напомним, в сентябре СБУ сообщила подозрение Рамзану Кадырову в совершении военных преступлений. Речь идет об эпизодах пыток украинских военнопленных.

Примечательно, что в мае 2025 года Кадыров якобы просил уволить его с должности главы Чечни из-за ухудшения самочувствия.