Україна
Головна Хроніки Токар, пекар і аптекар — вчені масово цитують Путіна як експерта

Токар, пекар і аптекар — вчені масово цитують Путіна як експерта

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 22:54
Оновлено: 21:10
Цитати Путіна в наукових статях — як використовують російські дослідники
Кремлівський диктатор. Фото: росЗМІ

У російському академічному середовищі за останнє десятиліття сформувалася нова тенденція: ім’я кремлівського диктатора Володимира Путіна дедалі частіше з’являється у наукових текстах від політологічних оглядів до статей з медицини, педагогіки й філології. У дослідженнях за 2022–2025 роки прізвище президента зустрічається настільки регулярно, що фактично перетворилося на універсальне посилання, яке використовують у будь-якому контексті незалежно від теми.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Російські вчені масово цитують Путіна як експерта в усіх сферах науки та життєдіяльності 

За даними наукової бази eLibrary, яку аналізувало видання, Путіна вказують у роботах не лише як політичного діяча, а й як джерело ідей, "ціннісних орієнтирів" чи елемент нормативної аргументації.

Його промови та укази часто цитують не з метою критичного розбору, а як доказ тієї чи іншої тези. У текстах дедалі частіше трапляються формулювання про "служіння", "духовність", "традиції", "захист" чи "історичну пам’ять".

Окремі дослідження демонструють, що Путін фігурує навіть у роботах, аж надто далеких від політичного аналізу. Науковці використовують його висловлювання як "орієнтир" для підтвердження власних висновків, зазначають співрозмовники "Верстки" у російських університетах.

Найбільше Путіна згадують у роботах, що стосуються міжнародних процесів. Серед популярних тем — російсько-американські відносини та війна проти України. 

Утім, у багатьох випадках згадка президента не має змістовної прив’язки до теми. Видання "Верстка" навело приклади наукових статей, де ім’я Путіна використовується у темах від досліджень про ГМО у сільському господарстві до текстів про подорожі цесаревича Миколи Азією.

Не обійшлося й без медицини: навіть у статті "Післяпологові ускладнення — аналіз частоти в Росії за 20 років" автори примудрилися,= включити згадку про президента. 

З моменту повномасштабної війни Путіна згадали у наукових працях понад 26 тисяч разів

За період із 2022-го по 2025 рік ім’я Володимира Путіна з’явилося щонайменше у 26,5 тисячах публікацій. Згадка про російського диктатора була і у великих наукових статтях, і у студентських роботах.

У цих текстах аналізують особливості президентських виступів, лінгвістичні маркери, метафори, синтаксис, а також роль Путіна як центрального персонажа сучасного російського політичного дискурсу.

Цитати й анекдоти Путіна використовують для досліджень

Так, у лінгвістичних виданнях виходять роботи на кшталт "Функції анекдоту в політичному дискурсі (на матеріалі публічних виступів В. В. Путіна)", а також тексти про фразеологізми в інтерв’ю президента, наприклад, його розмові з Такером Карлсоном. Предметом аналізу стала навіть інтонація Путіна, його дивакуваті мовні звороти й навіть граматичні помилки.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили детальне розслідування, як нащадки колишніх катів та працівників НКВС отримали посади в Кремлі

Окрім того, з'ясувалося, що в Росії посади передаються у спадок — хто в Кремлі "сидить" здавна. 

володимир путін наука вчені дослідження
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
