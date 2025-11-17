Росіянка з психічним діагнозом убила свого сина з інвалідністю

Слідчі ведуть жінку до СІЗО. Фото: кадр з відео

У Підмосков’ї приголомшені жорстоким вбивством дитини. Слідчі з’ясовують деталі резонансної розправи над малолітнім хлопчиком, у якій підозрюють його матір.

Про це повідомляють росЗМІ.

Жінка жорстоко вбила свого сина з інвалідністю

Працівники, що працювали неподалік водойми, 16 листопада о 9:30 знайшли у воді підозрілий рюкзак. Розкривши його, вони побачили голову малюка зі світлим волоссям і одразу повідомили про це екстрені служби. Усередині, окрім решток, лежали різні папірці та дрібне сміття.

Після цього до роботи залучили водолазів, які до 16:30 прочісували весь ставок у Гольянові у спробі відшукати інші частини тіла. Попри тривалі пошуки, жодних нових слідів вони не знайшли.

Паралельно до поліції звернулася бабуся загиблого хлопчика. Вона повідомила, що співмешканець матері нібито забрав шестирічну дитину з дому, після чого її більше ніхто не бачив. Саме ця інформація на початку напряму вплинула на розгляд слідчих версій.

Убитий хлопчик. Фото: росЗМІ

Однак ближче до вечора ситуація кардинально змінилася. Близько о 21:00 стало відомо, що тіло хлопчика без голови знайдено на балконі квартири в одному зі столичних районів. Після цього матір дитини, яка спершу також наполягала на причетності свого співмешканця, згодом зізналася, що саме вона вбила сина.

Бабуся загиблого хлопчика, мати його батька, розповіла, що дитина мала інвалідність із народження. Хлопчик з’явився на світ на сьомому місяці, у шість років не міг ходити й потребував постійного догляду. В Олени є також дев’ятирічна донька Аня, яка навчається у другому класі в одній зі шкіл Балашихи.

Жінка, яку пдіозрюють у вбивсті своєї дитини. Фото: росЗМІ

За словами бабусі, дівчинка не ладнала з матір’ю та нерідко страждала від її суворого поводження. Водночас жінка, за словами родичів, майже не проявляла тепла до дітей, натомість надмірно опікувалася своїми кішками.

У затриманої раніше діагностували параноїдальну шизофренію. Вона перебувала на обліку в психіатра, а з початку вересня медики кілька разів виїжджали до неї через різкі зміни поведінки, які пов’язували із сезонним загостренням. Попри психічні розлади, проявів агресії фахівці тоді не фіксували. Водночас у соцмережах жінка стверджувала, що має надприродні здібності, "може пересуватися між вимірами" та бачить тонку матерію.

Відомо, що 29-річний батько дітей Олександр мав значні борги на суму близько 76 тисяч рублів. Він залишив родину в червні 2025 року після десяти років спільного життя.

