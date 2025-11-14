Відео
РФ вчить дітей в музеях "СВО" любити війну і ненавидіти Україну

РФ вчить дітей в музеях "СВО" любити війну і ненавидіти Україну

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 23:54
Оновлено: 21:59
В Росії масово відкривають музеї СВО — як дітей вчать ненависті
Презентація зброї дітям. Фото: росЗМІ

По всій території Росії, від Калінінградської області до Приморського краю, масово відкривають так звані "музеї СВО" з пропагандистськими експозиціями, щоб виправдати й романтизувати російське повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на листопад 2025 року такі заклади діють щонайменше у 55 регіонах РФ, ще у 14 суб’єктах у державних музеях відкрили постійні експозиції, а в 13 регіонах готують окремі зали або анонсують створення нових виставок.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

В Росії масово відкривають пропагандистські музеї про війну проти України

Ці "музеї СВО" розміщують не лише у спеціальних будівлях, а й у коледжах, школах, бібліотеках, дитячих садках і навіть театрах, тобто безпосередньо в освітньому та дитячому середовищі. Окупаційна влада переносить цей формат і на захоплені українські території: у Маріуполі добудовують музей "Поле битви", де планують розповідати про нібито "звільнення" міста російською армією, а у Луганському краєзнавчому музеї створено експозицію про операцію "Потік" у Курській області, в Запорізькій області відкрили "музей СВО" на базі коледжу в прифронтовому селі.

Музеї СВО
Експонати в музеях. Фото: росЗМІ

В окупованій частині Херсонщини при школі відкрили ще один "музей", а на базі евакуйованого педагогічного університету організували виставку, присвячену російському вторгненню.

Примітно, що пропутінська партія "Єдина Росія" оголосила в регіоні конкурс на найкращий шкільний "музей СВО", хоча інформації про його підсумки знайти не вдалося. В анексованому Криму, за наявними даними, працює щонайменше два такі заклади — у Євпаторії та поблизу Сімферополя, а також експозиція "Під грифом СВО" у Севастополі.

Що показують дітям в музеях про "СВО" 

Типовий набір експонатів у цих закладах майже однаковий: зброя, форма, нагороди, особисті речі російських військових, а також "трофеї", відібрані у Збройних сил України. Відвідувачам, зокрема дітям, подають історії "героїзму" місцевих учасників вторгнення, загиблих і живих, та пропонують версію подій, у якій напад Росії подається як "неминуча" і "необхідна" війна, спрямована нібито проти "нацизму".

Росія пропаганда ТОТ
Зброя та зразки форми в музеях. Фото: росЗМІ 

Збирання експонатів для цих експозицій переклали на самих учасників війни, їхні родини та Z-волонтерів. 

Зазвичай вхід у такі "музеї" безкоштовні, а екскурсії проводять за попереднім записом кілька разів на день. Саме сюди приводять школярів, аби з раннього віку формувати в них пропагандистське бачення війни.

Екскурсоводи розповідають школярам неправдиву інформацію, повторюючи штампи російської пропаганди. Мовляв, для  українських військових "немає різниці між мирними та цивільними", а також підміняють поняття й дегуманізують українців як "тварюк", яких треба знищити за що й нібито воює Росія.

Музеї СВО в Росії
Що показують в музеях дітям. Фото: росЗМІ

Російських дітей вчать, як керувати дронами та надавати домедичну допомогу

Особливий акцент роблять на ліках: дітям кажуть, що "Парацетамол" допомагає йти в атаку навіть при температурі 39, а "Лоперамід", за словами гіда, потрібен для того, щоб "не ходити в туалет" під час виходу на завдання. Тобто фактично школярам розповідають, як підтримувати бійців, які воюють у стані крайнього фізичного та морального виснаження.

Після огляду основних залів дітей відпускають до VR-окулярів, де вони дивляться панорами зруйнованих окупованих міст, але без контексту про те, що ці руйнування спричинили саме російські війська.

В окремій залі, де розповідають про "передумови" вторгнення, демонструють ролики з набором стандартних тез: "НАТО от-от біля кордонів", "вісім років обстрілів Донбасу", "неонацисти в Києві після перевороту 2014 року", які начебто хочуть "знищити росіян".

На екрані звучить і показова фраза: "Росія не має планів окупації України. Росія нікому й нічого не нав’язує силою", — відверта брехня на тлі окупованих територій, масованих ракетних ударів і мільйонів українців, змушених тікати від війни.

На стендах уздовж коридору перелічують "ключові події" війни РФ проти України в пропагандистській інтерпретації. Захоплення Сєвєродонецька називають "звільненням ЛНР від нацистської окупації", а після захоплення Соледара пишуть про "зачистку від українських карателів". У підписах майже не використовують нейтральні формулювання — замість ЗСУ або "українські військові" повсюдно фігурують "українські нацисти" та "бойовики".

Усе це демонструє, як російська влада та пов’язані з нею структури намагаються "музеєфікувати" власну агресію проти України, перетворивши повномасштабну війну на серію "історичних експозицій". Насамперед ця пропаганда націлена на дітей і підлітків, яким під виглядом "патріотизму" нав’язують викривлену картину реальності, де Росія виступає "захисником", а Україна — "нацистським ворогом", попри те, що саме Росія розв’язала й веде загарбницьку війну.

Нагадаємо, в Кремлі активно займаються посиленням  пропаганди для дітей. Так, в Росії хочуть створити пропагандистську гру про РПЦ та її "духовність" — на це Путін особисто схвалив фінансування у кілька мільйонів рублів.  Окрім того, на російських маркетплейсах почали з'являтися іграшкові "Шахеди"

діти росіяни музеї пропаганда війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
