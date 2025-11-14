В России массово открывают музеи СВО — как детей учат ненависти

Презентация оружия детям. Фото: росСМИ

По всей территории России, от Калининградской области до Приморского края, массово открывают так называемые "музеи СВО" с пропагандистскими экспозициями, чтобы оправдать и романтизировать российское полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на ноябрь 2025 года такие заведения действуют как минимум в 55 регионах РФ, еще в 14 субъектах в государственных музеях открыли постоянные экспозиции, а в 13 регионах готовят отдельные залы или анонсируют создание новых выставок.

Об этом сообщают росСМИ.

Эти "музеи СВО" размещают не только в специальных зданиях, но и в колледжах, школах, библиотеках, детских садах и даже театрах, то есть непосредственно в образовательной и детской среде. Оккупационная власть переносит этот формат и на захваченные украинские территории: в Мариуполе достраивают музей "Поле битвы", где планируют рассказывать о якобы "освобождении" города российской армией, а в Луганском краеведческом музее создана экспозиция об операции "Поток" в Курской области, в Запорожской области открыли "музей СВО" на базе колледжа в прифронтовом селе.

В оккупированной части Херсонщины при школе открыли еще один "музей", а на базе эвакуированного педагогического университета организовали выставку, посвященную российскому вторжению.

Примечательно, что пропутинская партия "Единая Россия" объявила в регионе конкурс на лучший школьный "музей СВО", хотя информации о его итогах найти не удалось. В аннексированном Крыму, по имеющимся данным, работает как минимум два таких заведения — в Евпатории и вблизи Симферополя, а также экспозиция "Под грифом СВО" в Севастополе.

Что показывают детям в музеях о "СВО"

Типичный набор экспонатов в этих заведениях почти одинаковый: оружие, форма, награды, личные вещи российских военных, а также "трофеи", отобранные у Вооруженных сил Украины. Посетителям, в частности детям, подают истории "героизма" местных участников вторжения, погибших и живых, и предлагают версию событий, в которой нападение России подается как "неизбежная" и "необходимая" война, направленная якобы против "нацизма".

Сбор экспонатов для этих экспозиций переложили на самих участников войны, их семьи и Z-волонтеров.

Обычно вход в такие "музеи" бесплатный, а экскурсии проводят по предварительной записи несколько раз в день. Именно сюда приводят школьников, чтобы с раннего возраста формировать у них пропагандистское видение войны.

Экскурсоводы рассказывают школьникам ложную информацию, повторяя штампы российской пропаганды. Мол, для украинских военных "нет разницы между мирными и гражданскими", а также подменяют понятия и дегуманизируют украинцев как "тварей", которых надо уничтожить, за что и якобы воюет Россия.

Российских детей учат, как управлять дронами и оказывать домедицинскую помощь

Особый акцент делают на лекарствах: детям говорят, что "Парацетамол" помогает идти в атаку даже при температуре 39, а "Лоперамид", по словам гида, нужен для того, чтобы "не ходить в туалет" во время выхода на задание. То есть фактически школьникам рассказывают, как поддерживать бойцов, которые воюют в состоянии крайнего физического и морального истощения.

После осмотра основных залов детей отпускают к VR-очкам, где они смотрят панорамы разрушенных оккупированных городов, но без контекста о том, что эти разрушения вызвали именно российские войска.

В отдельном зале, где рассказывают о "предпосылках" вторжения, демонстрируют ролики с набором стандартных тезисов: "НАТО вот-вот у границ", "восемь лет обстрелов Донбасса", "неонацисты в Киеве после переворота 2014 года", которые якобы хотят "уничтожить русских".

На экране звучит и показательная фраза: "Россия не имеет планов оккупации Украины. Россия никому и ничего не навязывает силой", — откровенная ложь на фоне оккупированных территорий, массированных ракетных ударов и миллионов украинцев, вынужденных бежать от войны.

На стендах вдоль коридора перечисляют "ключевые события" войны РФ против Украины в пропагандистской интерпретации. Захват Северодонецка называют "освобождением ЛНР от нацистской оккупации", а после захвата Соледара пишут о "зачистке от украинских карателей". В подписях почти не используют нейтральные формулировки — вместо ВСУ или "украинские военные" повсеместно фигурируют "украинские нацисты" и "боевики".

Все это демонстрирует, как российская власть и связанные с ней структуры пытаются "музеефицировать" собственную агрессию против Украины, превратив полномасштабную войну в серию "исторических экспозиций". Прежде всего эта пропаганда нацелена на детей и подростков, которым под видом "патриотизма" навязывают искаженную картину реальности, где Россия выступает "защитником", а Украина — "нацистским врагом", несмотря на то, что именно Россия развязала и ведет захватническую войну.

Напомним, в Кремле активно занимаются усилением пропаганды для детей. Так в России хотят создать пропагандистскую игру о РПЦ и ее "духовности" — на это Путин лично одобрил финансирование в несколько миллионов рублей. Кроме того, на российских маркетплейсах начали появляться игрушечные "Шахеды".