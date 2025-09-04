Видео
Убийство на Burning Man — все что известно на эту минуту

Убийство на Burning Man — все что известно на эту минуту

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 08:25
В США найден мертвым Вадим Круглов на фестивале Burning Man
Россиянин Вадим Круглов. Фото: соцсети

На одном из самых ярких фестивалей Америки Burning Man в пустыне Black Rock, произошло событие, которое ошеломило и участников, и всю страну. Вечером 30 августа, во время традиционного сжигания деревянной фигуры, неподалеку обнаружили тело в луже крови. Погибшим оказался 37-летний россиянин Вадим Круглов, уроженец Омска, который два года назад переехал в США.

Новини.LIVE расскажет все, что известно об этом событии и почему убийство стало резонансным в США.



Что известно об убийстве Вадима Круглова

В российских СМИ сообщают, что со слов коллег и близких, Вадим Круглов работал в авиационной отрасли и был известен как человек неконфликтный и доброжелательный.

В этом году он стал одним из 80 тысяч участников Burning Man и привез собственную инсталляцию под названием Mirror Heart "Зеркальное сердце". Когда Вадим приехал на фестиваль с друзьями, он быстро обустроил лагерь, но впоследствии отделился от компании. Последний раз его видели 29 августа, а сестре в Киев он написал лишь короткое сообщение об одежде, которую взял на фестиваль.

Вадим Круглов
Вадим Круглов на фоне своей инсталляции. Фото: соцсети

Поиски начались, когда знакомая София Щербакова 2 сентября сообщила в соцсетях об исчезновении, отмечая, что вещи и палатка остались на месте, но самого Вадима нет.

бернінг мен круглов
Сообщение об убийстве. Фото: соцсети

В СМИ есть информация, что примерно за день до этого шериф округа Першинг обратился к общественности с просьбой помочь в идентификации тела мужчины 35-40 лет, найденного на территории фестиваля. Впоследствии в бюро судебно-медицинской экспертизы Рино подтвердили личность погибшего по отпечаткам пальцев.

@metrouk

Полиция рассматривает это как убийство. Белый мужчина был найден мертвым в кемпинге на фестивале Burning Man в Неваде. В момент обнаружения его тела на фестивале сжигали чучело "человека" #burningmanfestival#burningmanfest2025#nevada

♬ оригинальный звук - Metro - Metro

Почему убийство Круглова всколыхнуло США

За 40-летнюю историю Burning Man случались разные инциденты, в том числе и смертельные — в 2017-м мужчина прорвался через охрану и прыгнул в огонь, однако убийств на территории мероприятия еще не фиксировали. Именно поэтому трагедия с Вадимом Кругловым стала беспрецедентной и получила большую огласку в США.

Известно, что друзья и родные уже собирают средства для перевозки тела в Омск и захоронения. Они призвали всех участников фестиваля предоставить любые фото или видео, где мог бы фигурировать Вадим, а также показания для полиции.

Вадим Круглов фестиваль
Сообщение коллег и друзей Круглова. Фото: скриншот

Тем временем в сети распространяются версии очевидцев. Одни говорят, что видели подозрительного мужчину, который ходил лагерем в ночь пожара, другие вспоминают, как нетрезвый участник кричал "Я убийца!" и размахивал ножом возле своего дома на колесах. Есть сообщения и о том, что конфликт Круглова с неизвестным начался в палатке — именно там перед трагедией слышали громкую ссору.

Задача полиции усложнена: большинство потенциальных свидетелей уже разъехались, а происшествие случилось в момент, когда фестиваль достиг кульминации и внимание присутствующих было приковано к сжиганию фигуры. Теперь правоохранители вынуждены просматривать тысячи фотографий и видео, чтобы установить обстоятельства.

null
Комментарии пользователей о беспределе на фестивале. Фото: скриншот

Впрочем примечательно, что в соцсетях пользователи отмечают, что данный фестиваль "славится" своим развратом и отсутствием контроля. Мол, там гибнут люди от передозировки наркотическими средствами и алкоголем.

США россияне фестиваль Burning Man
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
