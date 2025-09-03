В России запретили VPN - начали ограничивать рекламу

VPN-сервис в смартфоне. Фото: росСМИ

В Российской Федерации начали ограничивать сервисы для обхода блокировки интернет-ресурсов кремлевским режимом. Пока что VPN-сервисы запретили только рекламировать, но не использовать.

Об этом сообщило издание DW.

Реклама VPN под запретом

Российские власти продолжают давление на информационное пространство, закрывая для своих подданных возможности для доступа к не подцензурной информации.

Так, с начала сентября 2025 года на территории страны-агрессора запретили рекламу VPN-сервисов.

VPN — это интернет-сервис, который позволяет заходить на сайты, которые в той или иной стране являются запрещенными и заблокированными.

Наказание за рекламу

Кроме собственно VPN, в России отныне запрещена реклама и всех других средств обхода блокировки контента в интернете.

Наказанием за это "преступление" пока определили только штрафы:

для граждан — до 80 тысяч гривен;

для юридических лиц — до 500 тысяч гривен.

При этом само использование сервиса VPN в Российской Федерации до сих пор не является запрещенным, но может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

