Главная Хроники В России начали запрещать VPN — детали решения Кремля

В России начали запрещать VPN — детали решения Кремля

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 21:37
В России запретили VPN - начали ограничивать рекламу
VPN-сервис в смартфоне. Фото: росСМИ

В Российской Федерации начали ограничивать сервисы для обхода блокировки интернет-ресурсов кремлевским режимом. Пока что VPN-сервисы запретили только рекламировать, но не использовать.

Об этом сообщило издание DW.

Читайте также:

Реклама VPN под запретом

Российские власти продолжают давление на информационное пространство, закрывая для своих подданных возможности для доступа к не подцензурной информации.

Так, с начала сентября 2025 года на территории страны-агрессора запретили рекламу VPN-сервисов.

VPN — это интернет-сервис, который позволяет заходить на сайты, которые в той или иной стране являются запрещенными и заблокированными.

Наказание за рекламу

Кроме собственно VPN, в России отныне запрещена реклама и всех других средств обхода блокировки контента в интернете.

Наказанием за это "преступление" пока определили только штрафы:

  • для граждан — до 80 тысяч гривен;
  • для юридических лиц — до 500 тысяч гривен.

При этом само использование сервиса VPN в Российской Федерации до сих пор не является запрещенным, но может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Напомним, мы ранее писали о том, что в августе Кремль начал ограничивать в РФ звонки в мессенджерах.

Добавим, мы сообщали о том, что государственный мессенджер MAX стал обязательным для россиян.

россияне реклама Кремль Россия VPN
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
