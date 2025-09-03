В Росії заборонили VPN - почали обмежувати рекламу

В Росії почали забороняти VPN — деталі рішення Кремля
У Російській Федерації почали обмежувати сервіси для обходу блокування інтернет-ресурсів кремлівським режимом. Поки що VPN-сервіси заборонили тільки рекламувати, але не використовувати.
Про це повідомило видання DW.
Реклама VPN під забороною
Російська влада продовжує тиск на інформаційний простір, закриваючи для своїх підданих можливості для доступу до не підцензурної інформації.
Так, з початку вересня 2025 року на території країни-агресора заборонили рекламу VPN-сервісів.
VPN — це інтернет-сервіс, який дозволяє заходити на сайти, які в тій чи іншій країні є забороненими і заблокованими.
Покарання за рекламу
Крім власне VPN, в Росії відтепер заборонена реклама і усіх інших засобів обходу блокування контенту в інтернеті.
Покаранням за цей "злочин" поки що визначили лише штрафи:
- для громадян — до 80 тисяч гривень;
- для юридичних осіб — до 500 тисяч гривень.
При цьому саме використання сервісу VPN в Російській Федерації досі не є забороненим, але може розглядатися як обтяжуюча обставина.
