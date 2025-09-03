Відео
Головна Хроніки В Росії почали забороняти VPN — деталі рішення Кремля

В Росії почали забороняти VPN — деталі рішення Кремля

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 21:37
В Росії заборонили VPN - почали обмежувати рекламу
VPN-сервіс у смартфоні. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації почали обмежувати сервіси для обходу блокування інтернет-ресурсів кремлівським режимом. Поки що VPN-сервіси заборонили тільки рекламувати, але не використовувати.

Про це повідомило видання DW.

Читайте також:

Реклама VPN під забороною

Російська влада продовжує тиск на інформаційний простір, закриваючи для своїх підданих можливості для доступу до не підцензурної інформації.

Так, з початку вересня 2025 року на території країни-агресора заборонили рекламу VPN-сервісів.

VPN — це інтернет-сервіс, який дозволяє заходити на сайти, які в тій чи іншій країні є забороненими і заблокованими.

Покарання за рекламу

Крім власне VPN, в Росії відтепер заборонена реклама і усіх інших засобів обходу блокування контенту в інтернеті.

Покаранням за цей "злочин" поки що визначили лише штрафи:

  • для громадян — до 80 тисяч гривень;
  • для юридичних осіб — до 500 тисяч гривень.

При цьому саме використання сервісу VPN в Російській Федерації досі не є забороненим, але може розглядатися як обтяжуюча обставина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у серпні Кремль почав обмежувати у РФ дзвінки в месенджерах.

Додамо, ми повідомляли про те, що державний месенджер MAX став обов'язковим для росіян.

росіяни реклама Кремль Росія VPN
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
