Россиянин убил сына за компьютерную игру — решение суда

Россиянин убил сына за компьютерную игру — решение суда

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 23:12
В России отец убил сына - решение суда
Суд Свердловской области, где произошло убийство. Фото: росСМИ

Гражданин Российской Федерации убил своего совершеннолетнего сына за то, что тот матерился во время компьютерной игры, а по требованию успокоиться избил родителей. Суд определил убийце очень легкое наказание.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Агрессия во время компьютерной игры

В Свердловской области Российской Федерации произошло ужасное преступление — отец убил своего сына из-за компьютерной игры.

29-летний мужчина играл в игру World of Tanks и при этом, как рассказали его родители, громко комментировал игру нецензурной лексикой.

Этим он вызвал ответную реакцию родителей, но, на требование успокоиться, отреагировал тем, что ударил и мать, и отца.

Убийство и приговор суда

В итоге началась драка, во время которой отец ударил своего совершеннолетнего сына в голову и грудь.

После этого тот скончался.

Суд признал отца виновным в убийстве сына — но наказание определил ему невероятно слабое.

Жителя Свердловской области приговорили лишь к ограничению свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России силовик убил двух человек и избежал наказания.

Добавим, мы сообщали о том, что российский студент убил девушку за наркотики, но сумел не попасть за решетку.

дети убийство россияне родители Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
