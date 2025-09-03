В России отец убил сына - решение суда

Суд Свердловской области, где произошло убийство. Фото: росСМИ

Гражданин Российской Федерации убил своего совершеннолетнего сына за то, что тот матерился во время компьютерной игры, а по требованию успокоиться избил родителей. Суд определил убийце очень легкое наказание.

Об этом сообщили российские медиа.

Агрессия во время компьютерной игры

В Свердловской области Российской Федерации произошло ужасное преступление — отец убил своего сына из-за компьютерной игры.

29-летний мужчина играл в игру World of Tanks и при этом, как рассказали его родители, громко комментировал игру нецензурной лексикой.

Этим он вызвал ответную реакцию родителей, но, на требование успокоиться, отреагировал тем, что ударил и мать, и отца.

Убийство и приговор суда

В итоге началась драка, во время которой отец ударил своего совершеннолетнего сына в голову и грудь.

После этого тот скончался.

Суд признал отца виновным в убийстве сына — но наказание определил ему невероятно слабое.

Жителя Свердловской области приговорили лишь к ограничению свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

