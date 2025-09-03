В Росії батько убив сина - рішення суду

Суд Свердловської області, де сталося вбивство. Фото: росЗМІ

Громадянин Російської Федерації убив свого повнолітнього сина за те, що той матюкався під час комп’ютерної гри, а на вимогу заспокоїтися побив батьків. Суд визначив убивці дуже легке покарання.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Агресія під час комп’ютерної гри

У Свердловській області Російської Федерації стався жахливий злочин — батько убив свого сина через комп’ютерну гру.

29-річний чоловік грав у гру World of Tanks і при цьому, як розповіли його батьки, гучно коментував гру нецензурною лексикою.

Цим він викликав відповідну реакцію батьків, але, на вимогу заспокоїтися, відреагував тим, що ударив і матір, і батька.

Убивство і вирок суду

У підсумку почалася бійка, під час якої батько ударив свого повнолітнього сина в голову та груди.

Після цього той помер.

Суд визнав батька винним у вбивстві сина — але покарання визначив йому неймовірно слабке.

Мешканця Свердловської області засудили лише до обмеження свободи строком на 1 рік та 2 місяці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії силовик убив двох людей і уник покарання.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський студент убив дівчину за наркотики, але зумів не потрапити за ґрати.