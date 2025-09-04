У США знайдено мертвим Вадима Круглова на фестивалі Burning Man

Росіянин Вадим Круглов. Фото: соцмережі

На одному з найяскравіших фестивалів Америки Burning Man у пустелі Black Rock, сталася подія, яка приголомшила і учасників, і всю країну. Увечері 30 серпня, під час традиційного спалювання дерев’яної фігури, неподалік виявили тіло у калюжі крові. Загиблим виявився 37-річний росіянин Вадим Круглов, уродженець Омська, який два роки тому переїхав до США.

Новини.LIVE розповість усе, що відомо про цю подію та чому вбивство стало резонансним у США.

Що відомо про вбивство Вадима Круглова

У російських ЗМІ повідомляють, що зі слів колег та близьких, Вадим Круглов працював в авіаційній галузі та був відомий як людина неконфліктна й доброзичлива.

Цього року він став одним із 80 тисяч учасників Burning Man і привіз власну інсталяцію під назвою Mirror Heart "Дзеркальне серце". Коли Вадим приїхав на фестиваль з друзями, він швидко облаштував табір, але згодом відділився від компанії. Востаннє його бачили 29 серпня, а сестрі до Києва він написав лише коротке повідомлення про одяг, який взяв на фестиваль.

Вадим Круглов на тлі своєї інсталяції. Фото: соцмережі

Пошуки почалися, коли знайома Софія Щербакова 2 вересня повідомила у соцмережах про зникнення, наголошуючи, що речі та намет залишилися на місці, але самого Вадима немає.

Повідомлення про вбивство. Фото: соцмережі

У ЗМІ є інформація, що проблизно за день до цього шериф округу Першінг звернувся до громадськості із проханням допомогти в ідентифікації тіла чоловіка 35-40 років, знайденого на території фестивалю. Згодом у бюро судово-медичної експертизи Ріно підтвердили особу загиблого за відбитками пальців.

Чому вбивство Круглова сколихнуло США

За 40-річну історію Burning Man траплялися різні інциденти, у тому числі й смертельні — у 2017-му чоловік прорвався через охорону та стрибнув у вогонь, проте вбивств на території заходу ще не фіксували. Саме тому трагедія з Вадимом Кругловим стала безпрецедентною і набула великого розголосу в США.

Відомо, що друзі й рідні вже збирають кошти для перевезення тіла до Омська та поховання. Вони закликали всіх учасників фестивалю надати будь-які фото чи відео, де міг би фігурувати Вадим, а також свідчення для поліції.

Повідомлення колег та друзів Круглова. Фото: скриншот

Тим часом у мережі ширяться версії очевидців. Одні кажуть, що бачили підозрілого чоловіка, який ходив табором у ніч пожежі, інші згадують, як нетверезий учасник кричав "Я вбивця!" і розмахував ножем біля свого будинку на колесах. Є повідомлення й про те, що конфлікт Круглова з невідомим почався у наметі — саме там перед трагедією чули гучну сварку.

Завдання поліції ускладнене: більшість потенційних свідків уже роз’їхалася, а подія сталася в момент, коли фестиваль сягнув кульмінації і увага присутніх була прикута до спалювання фігури. Тепер правоохоронці змушені переглядати тисячі світлин і відео, щоб встановити обставини.

Коментарі користувачів про свавілля на фестивалі. Фото: скриншот

Втім примітно, що у соцмережах користувачі зазначають, що даний фестиваль "славиться" своєю розпустою та відсутністю контролю. Мовляв, там гинуть люди від передозування наркотичними засобами та алкоголем.

