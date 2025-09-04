Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Вбивство на Burning Man — все що відомо на цю хвилину

Вбивство на Burning Man — все що відомо на цю хвилину

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 08:25
У США знайдено мертвим Вадима Круглова на фестивалі Burning Man
Росіянин Вадим Круглов. Фото: соцмережі

На одному з найяскравіших фестивалів Америки Burning Man у пустелі Black Rock, сталася подія, яка приголомшила і учасників, і всю країну. Увечері 30 серпня, під час традиційного спалювання дерев’яної фігури, неподалік виявили тіло у калюжі крові. Загиблим виявився 37-річний росіянин Вадим Круглов, уродженець Омська, який два роки тому переїхав до США.

Новини.LIVE розповість усе, що відомо про цю подію та чому вбивство стало резонансним у США. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про вбивство Вадима Круглова

У російських ЗМІ повідомляють, що зі слів колег та близьких, Вадим Круглов працював в авіаційній галузі та був відомий як людина неконфліктна й доброзичлива.

Цього року він став одним із 80 тисяч учасників Burning Man і привіз власну інсталяцію під назвою Mirror Heart "Дзеркальне серце". Коли Вадим приїхав на фестиваль з друзями, він швидко облаштував табір, але згодом відділився від компанії. Востаннє його бачили 29 серпня, а сестрі до Києва він написав лише коротке повідомлення про одяг, який взяв на фестиваль.

Вадим Круглов
Вадим Круглов на тлі своєї інсталяції. Фото: соцмережі

Пошуки почалися, коли знайома Софія Щербакова 2 вересня повідомила у соцмережах про зникнення, наголошуючи, що речі та намет залишилися на місці, але самого Вадима немає.

бернінг мен круглов
Повідомлення про вбивство. Фото: соцмережі

У ЗМІ є інформація, що проблизно за день до цього шериф округу Першінг звернувся до громадськості із проханням допомогти в ідентифікації тіла чоловіка 35-40 років, знайденого на території фестивалю. Згодом у бюро судово-медичної експертизи Ріно підтвердили особу загиблого за відбитками пальців.

@metrouk

Police are treating it as a homicide. A white male was found dead in a campsite at Burning Man Festival in Nevada. At the time his body was found, the festival was burning a 'man' effigy. #burningmanfestival#burningmanfest2025#nevada

♬ original sound - Metro - Metro

Чому вбивство Круглова сколихнуло США

За 40-річну історію Burning Man траплялися різні інциденти, у тому числі й смертельні — у 2017-му чоловік прорвався через охорону та стрибнув у вогонь, проте вбивств на території заходу ще не фіксували. Саме тому трагедія з Вадимом Кругловим стала безпрецедентною і набула великого розголосу в США.

Відомо, що друзі й рідні вже збирають кошти для перевезення тіла до Омська та поховання. Вони закликали всіх учасників фестивалю надати будь-які фото чи відео, де міг би фігурувати Вадим, а також свідчення для поліції.

Вадим Круглов фестиваль
Повідомлення колег та друзів Круглова. Фото: скриншот

Тим часом у мережі ширяться версії очевидців. Одні кажуть, що бачили підозрілого чоловіка, який ходив табором у ніч пожежі, інші згадують, як нетверезий учасник кричав "Я вбивця!" і розмахував ножем біля свого будинку на колесах. Є повідомлення й про те, що конфлікт Круглова з невідомим почався у наметі — саме там перед трагедією чули гучну сварку.

Завдання поліції ускладнене: більшість потенційних свідків уже роз’їхалася, а подія сталася в момент, коли фестиваль сягнув кульмінації і увага присутніх була прикута до спалювання фігури. Тепер правоохоронці змушені переглядати тисячі світлин і відео, щоб встановити обставини.

null
Коментарі користувачів про свавілля на фестивалі. Фото: скриншот

Втім примітно, що у соцмережах користувачі зазначають, що даний фестиваль "славиться" своєю розпустою та відсутністю контролю. Мовляв, там гинуть люди від передозування наркотичними засобами та алкоголем.

Нагадаємо, в Росії судили батька, який убив свого сина через комп'ютер.

Також Кремль наказав заборонити повністю роботу VPN на території Росії — про нього навіть не можна згадувати. 

США росіяни фестиваль Burning Man
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації