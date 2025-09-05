Английский язык в российской школе. Фото: росСМИ

Российское Министерство образования уменьшает количество уроков английского языка в школах Российской Федерации. Вместо них дети будут изучать патриотический предмет об "основах духовно-нравственной культуры".

Об этом сообщили российские медиа.

Российские школы будут меньше учить английскому языку

Российское правительство начало сокращать процесс изучения иностранных языков в школах страны-агрессора.

Речь идет прежде всего об изучении английского языка.

Министерство образования Российской Федерации приказало уменьшить количество уроков английского в 5-7-х классах с четырех до двух в неделю.

Вместо английского — патриотический предмет

Официально такой шаг ничем не объясняется, но у российских педагогов есть мнения по этому поводу.

Так, директор одной из московских школ Оксана Кляпка предположила, что причиной уменьшения количества уроков английского языка стало появление нового предмета под названием "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Именно этим предметом заменят те часы английского языка, которые освободились после приказа Минобразования РФ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российских школах согласно требованию властей будут праздновать юбилей Жириновского.

Добавим, мы сообщали о том, что российское правительство составило список песен, которые могут исполняться на уроках в школах, это прежде всего советские песен о войне, а также некоторые современные произведения музыкантов, которые стали Z-патриотами и шовинистами.