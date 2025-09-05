Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В школах РФ сокращают уроки английского — чем заменят

В школах РФ сокращают уроки английского — чем заменят

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:14
Российские шоры отказываются от английского языка - заменят на духовный предмет
Английский язык в российской школе. Фото: росСМИ

Российское Министерство образования уменьшает количество уроков английского языка в школах Российской Федерации. Вместо них дети будут изучать патриотический предмет об "основах духовно-нравственной культуры".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Российские школы будут меньше учить английскому языку

Российское правительство начало сокращать процесс изучения иностранных языков в школах страны-агрессора.

Речь идет прежде всего об изучении английского языка.

Министерство образования Российской Федерации приказало уменьшить количество уроков английского в 5-7-х классах с четырех до двух в неделю.

Вместо английского — патриотический предмет

Официально такой шаг ничем не объясняется, но у российских педагогов есть мнения по этому поводу.

Так, директор одной из московских школ Оксана Кляпка предположила, что причиной уменьшения количества уроков английского языка стало появление нового предмета под названием "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Именно этим предметом заменят те часы английского языка, которые освободились после приказа Минобразования РФ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российских школах согласно требованию властей будут праздновать юбилей Жириновского.

Добавим, мы сообщали о том, что российское правительство составило список песен, которые могут исполняться на уроках в школах, это прежде всего советские песен о войне, а также некоторые современные произведения музыкантов, которые стали Z-патриотами и шовинистами.

школы дети россияне английский язык Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации