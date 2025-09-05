Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В школах РФ скорочують уроки англійської — чим замінять

В школах РФ скорочують уроки англійської — чим замінять

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:14
Російські шоли відмовляються від англійської мови - замінять на духовний предмет
Англійська мова в російській школі. Фото: росЗМІ

Російське Міністерство освіти зменшує кількість уроків англійської мови у школах Російської Федерації. Замість них діти вивчатимуть патріотичний предмет про "основи духовно-моральної культури".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Російські школи будуть менше учити англійській мові

Російський уряд почав скорочувати процес вивчення іноземних мов у школах країни-агресора.

Йдеться перш за все про вивчення англійської мови.

Міністерство освіти Російської Федерації наказало зменшити кількість уроків англійської у 5-7-х класах з чотирьох до двох на тиждень.

Замість англійської — патріотичний предмет

Офіційно такий крок нічим не пояснюється, але у російських освітян є думки щодо цього.

Так, директорка однієї із московських шкіл Оксана Кляпка припустила, що причиною зменшення кількості уроків англійської мови стала поява нового предмету під назвою "Основи духовно-моральної культури народів Росії".

Саме цим предметом замінять ті години англійської мови, які звільнилися після наказу Міносвіти РФ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російських школах згідно із вимогою влади святкуватимуть ювілей Жириновського.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський уряд склав список пісень, які можуть виконуватися на уроках в школах, це перш за все радянські пісень про війну, а також деякі сучасні твори музикантів, які стали Z-патріотами і шовіністами.

школи діти росіяни англійська мова Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації