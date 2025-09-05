В школах РФ скорочують уроки англійської — чим замінять
Російське Міністерство освіти зменшує кількість уроків англійської мови у школах Російської Федерації. Замість них діти вивчатимуть патріотичний предмет про "основи духовно-моральної культури".
Про це повідомили російські медіа.
Російські школи будуть менше учити англійській мові
Російський уряд почав скорочувати процес вивчення іноземних мов у школах країни-агресора.
Йдеться перш за все про вивчення англійської мови.
Міністерство освіти Російської Федерації наказало зменшити кількість уроків англійської у 5-7-х класах з чотирьох до двох на тиждень.
Замість англійської — патріотичний предмет
Офіційно такий крок нічим не пояснюється, але у російських освітян є думки щодо цього.
Так, директорка однієї із московських шкіл Оксана Кляпка припустила, що причиною зменшення кількості уроків англійської мови стала поява нового предмету під назвою "Основи духовно-моральної культури народів Росії".
Саме цим предметом замінять ті години англійської мови, які звільнилися після наказу Міносвіти РФ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російських школах згідно із вимогою влади святкуватимуть ювілей Жириновського.
Додамо, ми повідомляли про те, що російський уряд склав список пісень, які можуть виконуватися на уроках в школах, це перш за все радянські пісень про війну, а також деякі сучасні твори музикантів, які стали Z-патріотами і шовіністами.
