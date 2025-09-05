Англійська мова в російській школі. Фото: росЗМІ

Російське Міністерство освіти зменшує кількість уроків англійської мови у школах Російської Федерації. Замість них діти вивчатимуть патріотичний предмет про "основи духовно-моральної культури".

Про це повідомили російські медіа.

Російський уряд почав скорочувати процес вивчення іноземних мов у школах країни-агресора.

Йдеться перш за все про вивчення англійської мови.

Міністерство освіти Російської Федерації наказало зменшити кількість уроків англійської у 5-7-х класах з чотирьох до двох на тиждень.

Замість англійської — патріотичний предмет

Офіційно такий крок нічим не пояснюється, але у російських освітян є думки щодо цього.

Так, директорка однієї із московських шкіл Оксана Кляпка припустила, що причиною зменшення кількості уроків англійської мови стала поява нового предмету під назвою "Основи духовно-моральної культури народів Росії".

Саме цим предметом замінять ті години англійської мови, які звільнилися після наказу Міносвіти РФ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російських школах згідно із вимогою влади святкуватимуть ювілей Жириновського.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський уряд склав список пісень, які можуть виконуватися на уроках в школах, це перш за все радянські пісень про війну, а також деякі сучасні твори музикантів, які стали Z-патріотами і шовіністами.