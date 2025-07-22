Сексизм в России - женщину избили за то, что она отказалась знакомиться

В России женщина отказалась знакомиться — ей угрожают смертью
Российское общество даже на глубоко бытовом уровне поддерживает агрессоров. Жительница российской столицы Москвы, которую незнакомец за отказ в знакомстве избил, столкнулась с тем, что в соцсети российские мужчины стали на сторону хулигана и даже начали угрожать ей смертью.
Об этом сообщили российские медиа.
За отказ познакомиться — удар
Агрессия, которой переполнены жители России, затрагивает не только украинцев, мигрантов из стран Центральной Азии или других иностранцев, а даже обычных жителей страны-агрессора.
Так, в Москве произошел довольно типичный для российского общества эпизод.
Жительница российской столицы отказалась от предложения познакомиться от какого-то мужчины. Из-за этого она тут же получила от него удар ногой в район паховой области.
Когда девушка начала видеосъемку инцидента горе-кавалер сбежал.
Россияне традиционно поддерживают агрессора
Москвичка подала заявление в Следственный комитет с требованием наказать агрессивного незнакомца.
Но в соцсетях российские мужчины набросились на девушку, в частности, начали обзывать ее "проституткой".
А потом дошло до прямых угроз — пострадавшей написали, что "тебя убьют".
Девушка пообещала передать в Следственный комитет и все эти соцсетевые угрозы.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России местные жители избили американку, которая сбежала из США "из-за расизма".
Добавим, мы сообщали о том, что в северной столице России, Санкт-Петербурге, преподаватель избил студентку прямо в коридоре учебного корпуса высшего учебного заведения.
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