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Головна Хроніки В РФ побили американку, яка втекла з США "через расизм"

В РФ побили американку, яка втекла з США "через расизм"

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:54
Расизм в Росії - росіяни побили американку, яка переїхала в РФ
Франсін Вілла, до побиття сусідами. Фото: росЗМІ

Відому улюбленицю російських пропагандистів Франсін Віллу, яка переїхала із США в Росію, побили сусіди. Пересічні росіяни не знали про те, що, згідно з пропагандою, їхня країна є зразком толерантності, і обізвали побиту Віллу "чорнодупою".

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії стався гучний скандал на етнічному ґрунті.

Афроамериканка Франсін Вілла, яка 2019 року переїхала із США до Росії, поскаржилася на своїх сусідів по будинку.

Росіяни, за словами Вілли, кілька разів побили її, а також обзивали "чорнодупою".

Поліція, заявила афро-американка, ігнорує її сигнали і жодним чином не зупиняє ксенофобські напади сусідів.

Історія Франсін Вілли, яка повірила російській пропаганді

Франсін Вілла — відома публічна персона, яка народилася в Москві у сім’ї Джоржа Тайнса, афроамериканця, який ще в 30-х роках минулого століття переїхав із США до СРСР.

Згодом Франсін з матір’ю виїхала до Сполучених Штатів Америки, але кілька років тому вирішила повернутися на батьківщину — нібито як через факти расизму в США.

Франсін Вілла стала улюбленицею російських пропагандистів. Так, 2020 року пропагандистське медіа RT навіть використала її та її історію у фільмі "Black in USSR".

Вілла у фільмі розповідала, як вона рада, що повернулася до Росії, як їй "випадковий" поліцейський навіть подарував квіти, дізнавшись про переїзд Вілли із США в РФ.

Та реальність в Росії, як виявилося, значно гірша за пропагандистську картинку. Що Франсін Вілла і відчула на власній шкірі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії на прохання сім'ї закрили справу проти відомого неонациста Тесака.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російському місті Санкт-Петербург неонацисти напали на перукарню.

скандал росіяни расизм побиття Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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