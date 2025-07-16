Франсин Вилла, до избиения соседями. Фото: росСМИ

Известную любимицу российских пропагандистов Франсин Виллу, которая переехала из США в Россию, избили соседи. Рядовые россияне не знали о том, что, согласно пропаганде, их страна является образцом толерантности, и обозвали избитую Виллу "черножопой".

Об этом сообщили российские медиа.

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В России произошел громкий скандал на этнической почве.

Афроамериканка Франсин Вилла, которая в 2019 году переехала из США в Россию, пожаловалась на своих соседей по дому.

Россияне, по словам Виллы, несколько раз избили ее, а также обзывали "черножопой".

Полиция, заявила афроамериканка, игнорирует ее сигналы и никоим образом не останавливает ксенофобские нападения соседей.

История Франсин Виллы, которая поверила российской пропаганде

Франсин Вилла - известная публичная персона, которая родилась в Москве в семье Джорджа Тайнса, афроамериканца, который еще в 30-х годах прошлого века переехал из США в СССР.

Впоследствии Франсин с матерью уехала в Соединенные Штаты Америки, но несколько лет назад решила вернуться на родину - якобы как из-за фактов расизма в США.

Франсин Вилла стала любимицей российских пропагандистов. Так, в 2020 году пропагандистское медиа RT даже использовала ее и ее историю в фильме "Black in USSR".

Вилла в фильме рассказывала, как она рада, что вернулась в Россию, как ей "случайный" полицейский даже подарил цветы, узнав о переезде Виллы из США в РФ.

Но реальность в России, как оказалось, значительно хуже пропагандистской картинки. Что Франсин Вилла и почувствовала на собственной шкуре.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака.

Добавим, мы сообщали о том, что в российском городе Санкт-Петербург неонацисты напали на парикмахерскую.