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В Росії неонацисти напали на перукарню

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 00:29
Неонацизм в Росії - неонацисти напали на мігрантів
Російські неонацисти із "Русской общины". Фото: "Коммерсантъ"
Ключові моменти Ксенофоби воюють з перукарями Мігранти і любителі Навального

У другому за значенням місті Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, ксенофоби влаштували бійку в перукарні. Власників перукарні російські неонацисти обізвали мігрантами (попри наявність у тих паспортів громадян РФ) і чомусь любителями убитого в колонії опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомили російські медіа.

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Ксенофоби воюють з перукарями

В Росії, відомій своїми спалахами ксенофобії, стався черговий інцидент за участі членів неонацистської організації.

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Мова про організацію "Русская община", представники якої напали на перукарню у місті Санкт-Петербург.

Власником цього закладу є виходець з Кавказу Арам С.

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Мігранти і любителі Навального

Неонацисти спочатку спровокували бійку з власником перукарні та його братом, а потім близько двох десятків представників "Русской общины" приїхали до закладу на розбірки, де, крім усього іншого, відключили камеру спостереження та відібрали карту пам'яті.

Згодом неонацисти заявили про те, що власники перукарні — мігранти (попри те, що у них, як виявилося, є російське громадянство), "етнічні бандити та любителі Навального".

Також "Русская община" заявила, що кавказькі мігранти погрожували їм розправою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російське неонациське воєнізоване угруповання "Русич" збирало розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії після теракту в "Крокус Сіті Хол" піднялася хвиля ксенофобії.

бійка росіяни мігранти Росія Санкт-Петербург
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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