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В России неонацисты напали на парикмахерскую

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Дата публикации 20 июня 2025 00:29
Неонацизм в России - неонацисты напали на мигрантов
Российские неонацисты из "Русской общины". Фото: "Коммерсантъ"
Ключові моменти Ксенофобы воюют с парикмахерами Мигранты и любители Навального

Во втором по значению городе Российской Федерации, Санкт-Петербурге, ксенофобы устроили драку в парикмахерской. Владельцев парикмахерской российские неонацисты обозвали мигрантами (несмотря на наличие у тех паспортов граждан РФ) и почему-то любителями убитого в колонии оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили российские медиа.

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Ксенофобы воюют с парикмахерами

В России, известной своими вспышками ксенофобии, произошел очередной инцидент с участием членов неонацистской организации.

Речь об организации "Русская община", представители которой напали на парикмахерскую в городе Санкт-Петербург.

Владельцем этого заведения является выходец с Кавказа Арам С.

Мигранты и любители Навального

Неонацисты сначала спровоцировали драку с владельцем парикмахерской и его братом, а затем около двух десятков представителей "Русской общины" приехали в заведение на разборки, где, кроме всего прочего, отключили камеру наблюдения и отобрали карту памяти.

Впоследствии неонацисты заявили о том, что владельцы парикмахерской — мигранты (несмотря на то, что у них, как оказалось, есть российское гражданство), "этнические бандиты и любители Навального".

Также "Русская община" заявила, что кавказские мигранты угрожали им расправой.

Напомним, мы ранее писали о том, что российская неонацистская военизированная группировка "Русич" собирала разведывательные данные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

Добавим, мы сообщали о том, что в России после теракта в "Крокус Сити Холл" поднялась волна ксенофобии.

драка россияне мигранты Россия Петербург
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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