Сексизм в Росії - жінку побили за те, що вона відмовилася знайомитися

В Росії жінка відмовилася знайомитися — їй погрожують смертю
Російське суспільство навіть на глибоко побутовому рівні підтримує агресорів. Мешканка російської столиці Москви, яку незнайомець за відмову у знайомстві побив, зіткнулася з тим, що у соцмережі російські чоловіки стали на бік хулігана і навіть почали погрожувати їй смертю.
Про це повідомили російські медіа.
За відмову познайомитися — удар
Агресія, якою переповнені мешканці Росії, зачіпає не тільки українців, мігрантів із країн Центральної Азії чи інших іноземців, а навіть звичайних мешканців країни-агресора.
Так, у Москві стався досить типовий для російського суспільства епізод.
Мешканка російської столиці відмовилася від пропозиції познайомитися від якогось чоловіка. Через це вона тут же отримала від нього удар ногою в район пахової області.
Коли дівчина почала відеозйомку інциденту горе-кавалер утік.
Росіяни традиційно підтримують агресора
Москвича подала заяву до Слідчого комітету із вимогою покарати агресивного незнайомця.
Але у соцмережах російські чоловіки накинулися на дівчину, зокрема, почали обзивати її "проституткою".
А згодом дійшло до прямих погроз — постраждалій написали, що "тебе уб’ють".
Дівчина пообіцяла передати у Слідчий комітет і усі ці соцмережеві погрози.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії місцеві жителі побили американку, яка втекла з США "через расизм".
Додамо, ми повідомляли про те, що у північній столиці Росії, Санкт-Петербурзі, викладач побив студентку прямо у коридорі навчального корпусу вищого навчального закладу.
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