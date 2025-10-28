В России аннулировали лицензию авиакомпании Ангара - что известно

Самолет авиакомпании "Ангара". Фото: росСМИ

Известная российская авиакомпания "Ангара", чей самолет разбился в июне на Дальнем Востоке РФ, перестала существовать. Росавиация аннулировала сертификат этой авиакомпании на коммерческие перевозки уже с 5 ноября.

Об этом сообщили российские медиа.

Российская авиакомпания потеряла сертификат на перевозку

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки для авиакомпании "Ангара".

Федеральное ведомство сообщило, когда эта авиакомпания перестанет работать.

"Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы", — сообщили в Росавиации.

Почему Росавиация отобрала направления у "Ангары"

В Росавиации заявили, что продажа билетов на все 11 направлений, перевозки по которым осуществляла "Ангара", были закрыты, начиная с даты 1 ноября.

Те же, кто приобрел билеты, получат обратно свои деньги — или им переоформят билеты на рейсы других авиакомпаний, которые будут работать на этих направлениях.

Одной из причин такого решения Росавиации является авиакатастрофа, которая произошла летом 2025 года, когда самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился с полусотней человек на борту.

Напомним, мы ранее писали о том, что самолет авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля 2025 года в городе Тында, на его борту находились 49 человек, все они погибли.

Добавим, мы сообщали о том, в аэропорту второго по значению российского города, Санкт-Петербурга, пассажирский самолет четыре часа летал кругами, сжигая топливо для безопасной посадки, но даже после этого самолет чуть не разбился во время посадки.