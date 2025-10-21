В Санкт-Петербурге чуть не разбился самолет - причина

Аварийная посадка самолета в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

В аэропорту второго по значению российского города Санкт-Петербурга пассажирский самолет четыре часа летал кругами, сжигая топливо для безопасной посадки. Но даже после этого самолет чуть не разбился во время посадки.

Об этом сообщили российские медиа.

В Российской Федерации продолжаются проблемы с самолетами гражданской авиации.

Так, во время вылета из аэропорта под Санкт-Петербургом у самолета производства компании Airbus не сложилась стойка шасси.

Экипаж решил не лететь по маршруту в такой ситуации.

Четыре часа в небе и аварийная посадка

Из-за этой проблемы было решено садиться в том же санкт-петербургском аэропорту, откуда самолет и вылетел.

Но из-за того, что на борту самолета было слишком много топлива, ему пришлось около четырех часов кружить над городом, сжигая керосин — иначе безопасно приземлиться с лишним весом было бы невозможно.

Но все равно не обошлось без проблем — после приземления Airbus не сумел вовремя затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Впрочем, никто из 162 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России разбился самолет с россиянами возле воинской части.

Добавим, мы сообщали о том, что в июле возле российского города Тында упал самолет Ан-24, погибли все 49 человек, которые были на борту.