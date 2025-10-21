Відео
Україна
Відео

Головна Хроніки У Пітері сталася аварія літака — у чому проблема

У Пітері сталася аварія літака — у чому проблема

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 15:34
У Санкт-Петербурзі мало не розбився літак - причина
Аварійне приземлення літака у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У аеропорту другого за значенням російського міста Санкт-Петербурга пасажирський літак чотири години літав колами, спалюючи паливо для безпечної посадки. Але навіть після цього літак мало не розбився під час посадки.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

В Росії ламаються літаки

В Російській Федерації продовжуються проблеми із літаками цивільної авіації.

Так, під час вильоту з аеропорту під Санкт-Петербургом у літака виробництва компанії Airbus не склалася стійка шасі.

Екіпаж вирішив не летіти за маршрутом у такій ситуації.

Чотири години в небі та аварійна посадка

Через цю проблему було вирішено сідати у тому ж санкт-петербурзькому аеропорту, звідки літак і вилетів.

Але через те, що на борту літака було забагато палива, йому довелося близько чотирьох годин кружляти над містом, спалюючи керосин — інакше безпечно приземлитися із зайвою вагою було б неможливо.

Та все одно не обійшлося без проблем — після приземлення Airbus не зумів вчасно загальмувати і викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Втім, ніхто із 162 людей, які перебували на борту, не постраждав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії розбився літак із росіянами біля військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, що в липні біля російського міста Тинда упав літак Ан-24, загинули усі 49 осіб, які були на борту.

літак аварія Росія авіація Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
