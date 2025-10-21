У Санкт-Петербурзі мало не розбився літак - причина

Аварійне приземлення літака у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У аеропорту другого за значенням російського міста Санкт-Петербурга пасажирський літак чотири години літав колами, спалюючи паливо для безпечної посадки. Але навіть після цього літак мало не розбився під час посадки.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

В Росії ламаються літаки

В Російській Федерації продовжуються проблеми із літаками цивільної авіації.

Так, під час вильоту з аеропорту під Санкт-Петербургом у літака виробництва компанії Airbus не склалася стійка шасі.

Екіпаж вирішив не летіти за маршрутом у такій ситуації.

Чотири години в небі та аварійна посадка

Через цю проблему було вирішено сідати у тому ж санкт-петербурзькому аеропорту, звідки літак і вилетів.

Але через те, що на борту літака було забагато палива, йому довелося близько чотирьох годин кружляти над містом, спалюючи керосин — інакше безпечно приземлитися із зайвою вагою було б неможливо.

Та все одно не обійшлося без проблем — після приземлення Airbus не зумів вчасно загальмувати і викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Втім, ніхто із 162 людей, які перебували на борту, не постраждав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії розбився літак із росіянами біля військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, що в липні біля російського міста Тинда упав літак Ан-24, загинули усі 49 осіб, які були на борту.