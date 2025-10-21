У Санкт-Петербурзі мало не розбився літак - причина

У Пітері сталася аварія літака — у чому проблема
У аеропорту другого за значенням російського міста Санкт-Петербурга пасажирський літак чотири години літав колами, спалюючи паливо для безпечної посадки. Але навіть після цього літак мало не розбився під час посадки.
Про це повідомили російські медіа.
В Росії ламаються літаки
В Російській Федерації продовжуються проблеми із літаками цивільної авіації.
Так, під час вильоту з аеропорту під Санкт-Петербургом у літака виробництва компанії Airbus не склалася стійка шасі.
Екіпаж вирішив не летіти за маршрутом у такій ситуації.
Чотири години в небі та аварійна посадка
Через цю проблему було вирішено сідати у тому ж санкт-петербурзькому аеропорту, звідки літак і вилетів.
Але через те, що на борту літака було забагато палива, йому довелося близько чотирьох годин кружляти над містом, спалюючи керосин — інакше безпечно приземлитися із зайвою вагою було б неможливо.
Та все одно не обійшлося без проблем — після приземлення Airbus не зумів вчасно загальмувати і викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Втім, ніхто із 162 людей, які перебували на борту, не постраждав.
