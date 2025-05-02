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Ями як Маріанська впадина — у Росії школярі скаржаться на дороги

2 травня 2025 13:00
Карина Приходько - Редактор
В Росії школярі скаржаться на стан доріг — ведуть про це блоги
Ями на дорогах. Фото: Автоцентр
Карина Приходько - Редактор

Школяр із російського міста Самара скаржиться на жахливий стан доріг в місті та веде про це блог в Instagram. Після відео хлопця відповідний відрізок маршруту почали ремонтувати.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, 12-річний школяр веде в своєму Instagrami блог, де показує, як в Самарі у ямах застрягають машини, трапляються аварії через стан покриття, роз'їжджений автомобілями. 

"Ви думали, це Маріанська западина? Ні, це головна вулиця Самари", — розповідає у своїх відео хлопець. 

На цих кадрах видно, що ями на дорогах такі, що може провалитися людина, а якщо туди заїде автомобіль — дорогий ремонт гарантовано. 

Стан доріг в Росії
Скриншот допису росЗМІ

Відео школяра збирають багато переглядів. Пів року тому він опублікував допис про дороги на дачу до губернатора Самарської області. Тоді цей ролик набрав 20 мільйонів переглядати. Росіяни настільки захопилися дитиною, що навіть закликали одне одного за нього голосувати.

Нагадаємо, нещодавно росіяни побились з поліцією через їжу на кладовищі. Серед могил вони влаштували гучне застілля, яке закінчилось бійкою.

Також ми писали, що в Києві чоловіки побили іноземця та влаштували стрілянину. Причиною цього стали гроші.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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