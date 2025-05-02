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Ямы как Марианская впадина — в РФ школьники жалуются на дороги

2 мая 2025 13:00
Карина Приходько - Редактор
В России школьники жалуются на состояние дорог — ведут об этом блоги
Ямы на дорогах. Фото: Автоцентр
Карина Приходько - Редактор

Школьник из российского города Самара жалуется на ужасное состояние дорог в городе и ведет об этом блог в Instagram. После видео парня соответствующий отрезок маршрута начали ремонтировать.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, 12-летний школьник ведет в своем Instagram блог, где показывает, как в Самаре в ямах застревают машины, случаются аварии из-за состояния покрытия, разъезженного автомобилями.

"Вы думали, это Марианская впадина? Нет, это главная улица Самары", — рассказывает в своих видео парень.

Стан доріг в Росії
Скриншот сообщения росСМИ

На этих кадрах видно, что ямы на дорогах такие, что может провалиться человек, а если туда заедет автомобиль — дорогой ремонт гарантирован.

Видео школьника собирают много просмотров. Полгода назад он опубликовал сообщение о дорогах на дачу к губернатору Самарской области. Тогда этот ролик набрал 20 миллионов просмотров. Россияне настолько увлеклись ребенком, что даже призывали друг друга за него голосовать.

Напомним, недавно россияне подрались с полицией за еду на кладбище. Среди могил они устроили громкое застолье, которое закончилось дракой.

Также мы писали, что в Киеве мужчины избили иностранца и устроили стрельбу. Причиной этого стали деньги.

ремонт дороги россияне школьники Россия
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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