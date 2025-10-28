Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії закрилася відома авіакомпанія — причина

В Росії закрилася відома авіакомпанія — причина

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 17:59
В Росії анулювали ліцензію авіакомпанії Ангара - що відомо
Літак авіакомпанії "Ангара". Фото: росЗМІ

Відома російська авіакомпанія "Ангара", чий літак розбився у червні на Далекому Сході РФ, перестала існувати. Росавіація анулювала сертифікат цієї авіакомпанії на комерційні перевезення уже з 5 листопада.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Російська авіакомпанія втратила сертифікат на перевезення

Росавіація анулює сертифікат експлуатанта на комерційні перевезення для авіакомпанії "Ангара".

Федеральне відомство повідомило, коли ця авіакомпанія перестане працювати.

"Починаючи з 5 листопада, цей перевізник не зможе виконувати комерційні рейси", — повідомили у Росавіації.

Чому Росавіація відібрала напрямки у "Ангари"

У Росавіації заявили, що продаж квитків на усі 11 напрямків, перевезення якими здійснювала "Ангара", були закриті, починаючи з дати 1 листопада.

Ті ж, хто придбав квитки, отримають назад свої гроші — або їм переоформлять квитки на рейси інших авіакомпаній, які працюватимуть на цих напрямках.

Однією із причин такого рішення Росавіації є авіакатастрофа, яка сталася улітку 2025 року, коли літак Ан-24 авіакомпанії "Ангара" розбився із півсотнею осіб на борту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що літак авіакомпанії "Ангара" розбився 24 липня 2025 року у місті Тинда, на його борту перебували 49 людей, усі вони загинули.

Додамо, ми повідомляли про те, у аеропорту другого за значенням російського міста, Санкт-Петербурга, пасажирський літак чотири години літав колами, спалюючи паливо для безпечної посадки, але навіть після цього літак мало не розбився під час посадки.

авіакатастрофа літаки сертифікація Росія авіація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації