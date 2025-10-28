В Росії анулювали ліцензію авіакомпанії Ангара - що відомо

Літак авіакомпанії "Ангара". Фото: росЗМІ

Відома російська авіакомпанія "Ангара", чий літак розбився у червні на Далекому Сході РФ, перестала існувати. Росавіація анулювала сертифікат цієї авіакомпанії на комерційні перевезення уже з 5 листопада.

Про це повідомили російські медіа.

Російська авіакомпанія втратила сертифікат на перевезення

Росавіація анулює сертифікат експлуатанта на комерційні перевезення для авіакомпанії "Ангара".

Федеральне відомство повідомило, коли ця авіакомпанія перестане працювати.

"Починаючи з 5 листопада, цей перевізник не зможе виконувати комерційні рейси", — повідомили у Росавіації.

Чому Росавіація відібрала напрямки у "Ангари"

У Росавіації заявили, що продаж квитків на усі 11 напрямків, перевезення якими здійснювала "Ангара", були закриті, починаючи з дати 1 листопада.

Ті ж, хто придбав квитки, отримають назад свої гроші — або їм переоформлять квитки на рейси інших авіакомпаній, які працюватимуть на цих напрямках.

Однією із причин такого рішення Росавіації є авіакатастрофа, яка сталася улітку 2025 року, коли літак Ан-24 авіакомпанії "Ангара" розбився із півсотнею осіб на борту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що літак авіакомпанії "Ангара" розбився 24 липня 2025 року у місті Тинда, на його борту перебували 49 людей, усі вони загинули.

Додамо, ми повідомляли про те, у аеропорту другого за значенням російського міста, Санкт-Петербурга, пасажирський літак чотири години літав колами, спалюючи паливо для безпечної посадки, але навіть після цього літак мало не розбився під час посадки.