Аферисты в РФ - российский шаман за деньги закопал людей живыми

Российские шаманы. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские граждане продолжают попадаться на крючок аферистов и мошенников. В Ленинградской области Российской Федерации полиция задержала "шамана", который закапывал людей живьем, беря при этом с них немаленькие деньги.

Об этом сообщили российские медиа.

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"Шаман", который закапывал людей

В Ленинградской области Российской Федерации полиция задержала афериста, который работал под видом "шамана".

Мужчина зарабатывал на легковерных соотечественниках, проводя над ними "мистические" обряды.

Так, двух мужчин он почти закопал заживо — но вовремя подоспели полицейские, которые прервали процедуру и вытащили мужчин.

Сколько стоило оказаться в могиле

Как стало известно, обрядом в виде закапывания живых людей "шаман" занимался не бесплатно.

Полиция выяснила, что с 15 граждан, которые хотели пройти через этот "мистический" обряд, мошенник собрал по 10 тысяч рублей (около 5 тысяч гривен).

Кроме самого "шамана", была задержана еще и его помощница Екатерина. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела против пары аферистов.

Напомним, мы ранее писали о том, что аферисты заставили супругов из Пермского края прилететь в Москву и выйти на центральную улицу столицы с плакатом о величии СБУ.

Добавим, мы сообщали о том, что известную российскую актрису и телеведущую обвинили в помощи мошеннику-застройщику.