Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіяни вийшли на вулицю з плакатом про "велич СБУ"

Росіяни вийшли на вулицю з плакатом про "велич СБУ"

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 03:23
Аферисти в РФ - росіян обманом змусили вийти на вулицю з плакатом про велич СБУ
Затримання у центрі Москви. Фото: "Радіо Свобода"
Ключові моменти Російські шахраї і велич СБУ 20-секундний пікет в центрі Москви

Громадяни Російської Федерації знову і знову стають жертвами шахраїв, які експлуатують українську тему. Так, сімейна пара з Пермського краю взяла кредит для того, аби полетіти у Москву і влаштувати пікет з плакатом про велич Служби безпеки України.

Про це повідомляють російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Російські шахраї і велич СБУ

В Росії шахраї регулярно дурять громадян, використовуючи тему війни в Україні та українську тему взагалі.

Подружжя з Пермського краю потрапило у таку історію ще у квітні. Тоді їм подзвонили аферисти і вмовили взяти кредит для того, аби придбати авіаквитки до Москви та зняти готель у російській столиці.

Після цього 30 квітня чоловік і дружина за наказом шахраїв вийшли на одну із центральних вулиць Москви, Тверську, з плакатом "Велич СБУ".

На Тверській саме у цей момент проходила репетиція параду до "Дня перемоги".

20-секундний пікет в центрі Москви

Інспірована аферистами акція російського подружжя тривала лише 20 секунд, після чого росіян затримала поліція.

Після розгляду справи суд ухвалив рішення, зовсім не взявши до уваги дії аферистів. У всьому були звинувачені обдурені мешканці Пермського краю.

Їх засудили до 13 діб арешту та 30 тисяч рублів штрафу.

Як повідомили російські ЗМІ, після відбуття покарання у Москві пара полетіла додому за власний кошт.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії шахраї обдурили навіть доньку путінського прессекретаря Дмитра Пєскова.

Додамо, ми повідомляли про те, як налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів.

СБУ афера росіяни шахрайство Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації