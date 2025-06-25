Аферисти в РФ - росіян обманом змусили вийти на вулицю з плакатом про велич СБУ

Затримання у центрі Москви. Фото: "Радіо Свобода"

Громадяни Російської Федерації знову і знову стають жертвами шахраїв, які експлуатують українську тему. Так, сімейна пара з Пермського краю взяла кредит для того, аби полетіти у Москву і влаштувати пікет з плакатом про велич Служби безпеки України.

Про це повідомляють російські медіа.

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Російські шахраї і велич СБУ

В Росії шахраї регулярно дурять громадян, використовуючи тему війни в Україні та українську тему взагалі.

Подружжя з Пермського краю потрапило у таку історію ще у квітні. Тоді їм подзвонили аферисти і вмовили взяти кредит для того, аби придбати авіаквитки до Москви та зняти готель у російській столиці.

Після цього 30 квітня чоловік і дружина за наказом шахраїв вийшли на одну із центральних вулиць Москви, Тверську, з плакатом "Велич СБУ".

На Тверській саме у цей момент проходила репетиція параду до "Дня перемоги".

20-секундний пікет в центрі Москви

Інспірована аферистами акція російського подружжя тривала лише 20 секунд, після чого росіян затримала поліція.

Після розгляду справи суд ухвалив рішення, зовсім не взявши до уваги дії аферистів. У всьому були звинувачені обдурені мешканці Пермського краю.

Їх засудили до 13 діб арешту та 30 тисяч рублів штрафу.

Як повідомили російські ЗМІ, після відбуття покарання у Москві пара полетіла додому за власний кошт.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії шахраї обдурили навіть доньку путінського прессекретаря Дмитра Пєскова.

Додамо, ми повідомляли про те, як налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів.