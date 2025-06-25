Аферисты в РФ - россиян обманом заставили выйти на улицу с плакатом о величии СБУ

Задержание в центре Москвы. Фото: "Радіо Свобода"

Граждане Российской Федерации снова и снова становятся жертвами мошенников, эксплуатирующих украинскую тему. Так, семейная пара из Пермского края взяла кредит для того, чтобы полететь в Москву и устроить пикет с плакатом о величии Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают российские медиа.

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Российские мошенники и величие СБУ

В России мошенники регулярно обманывают граждан, используя тему войны в Украине и украинскую тему вообще.

Супруги из Пермского края попали в такую историю еще в апреле. Тогда им позвонили аферисты и уговорили взять кредит для того, чтобы приобрести авиабилеты в Москву и снять отель в российской столице.

После этого 30 апреля муж и жена по приказу мошенников вышли на одну из центральных улиц Москвы, Тверскую, с плакатом "Величие СБУ".

На Тверской именно в этот момент проходила репетиция парада ко "Дню победы".

20-секундный пикет в центре Москвы

Инспирированная аферистами акция российских супругов длилась всего 20 секунд, после чего россиян задержала полиция.

После рассмотрения дела суд принял решение, совершенно не приняв во внимание действия аферистов. Во всем были обвинены обманутые жители Пермского края.

Их приговорили к 13 суткам ареста и 30 тысяч рублей штрафа.

Как сообщили российские СМИ, после отбытия наказания в Москве пара улетела домой за свой счет.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мошенники обманули даже дочь путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Добавим, мы сообщали о том, как напуганная "украинскими националистами" россиянка отдала телефонным мошенникам 20 млн рублей.