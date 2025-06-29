Аферисти в РФ - російський шаман за гроші закопав людей живими

Російські шамани. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські громадяни продовжують потрапляти на гачок аферистів та шахраїв. У Ленінградській області Російської Федерації поліція затримала "шамана", який закопував людей живцем, беручи при цьому з них немаленькі гроші.

Про це повідомили російські медіа.

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"Шаман", який закопував людей

У Ленінградській області Російської Федерації поліція затримала афериста, який працював під виглядом "шамана".

Чоловік заробляв на легковірних співвітчизниках, проводячи над ними "містичні" обряди.

Так, двох чоловіків він майже закопав живцем — але вчасно нагодилися поліцейські, які перервали процедуру і витягнули чоловіків.

Скільки коштувало опинитися у могилі

Як стало відомо, обрядом у вигляді закопування живих людей "шаман" займався не безкоштовно.

Поліція з’ясувала, що із 15 громадян, які хотіли пройти через цей "містичний"обряд, шахрай зібрав по 10 тисяч рублів (близько 5 тисяч гривень).

Крім самого "шамана", була затримана ще і його помічниця Катерина. Зараз вирішується питання про відкриття кримінальної справи проти пари аферистів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що аферисти змусили подружжя із Пермського краю прилетіти до Москви і вийти на центральну вулицю столиці з плакатом про велич СБУ.

Додамо, ми повідомляли про те, що відому російську акторку і телеведучу звинуватили у допомозі шахраю-забудовнику.