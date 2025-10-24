В России на школьников упал потолок — детали
Российские школы постепенно разваливаются из-за коррупции и некачественного ремонта. В Забайкальском крае Российской Федерации во время урока обвалился потолок, который капитально переделали два года назад — и на него даже не закончилась гарантия.
Коррупция и ремонт в школе
Коррупция в Российской Федерации все чаще оборачивается серьезными инфраструктурными проблемами.
Так, в городе Балей в Забайкальском крае два года назад проводили капитальный ремонт школы №14.
Гарантия на этот ремонт должна была действовать до 2026 года.
Но в октябре 2025-го в одном из классов этой школы обвалился потолок.
Потолок упал на головы учеников
Инцидент произошел во время урока. Начали обваливаться штукатурка и навесной потолок.
В этот момент в классе были учительница и восемь учеников.
Утверждается, что учительница успела вывести детей, поэтому всерьез никто из них не пострадал.
А "качественным" ремонтом в школе уже занялся Следственный комитет.
