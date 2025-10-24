Один из участков потолка, который обвалился. Фото: росСМИ

Российские школы постепенно разваливаются из-за коррупции и некачественного ремонта. В Забайкальском крае Российской Федерации во время урока обвалился потолок, который капитально переделали два года назад — и на него даже не закончилась гарантия.

Об этом сообщили российские медиа.

Коррупция и ремонт в школе

Коррупция в Российской Федерации все чаще оборачивается серьезными инфраструктурными проблемами.

Так, в городе Балей в Забайкальском крае два года назад проводили капитальный ремонт школы №14.

Гарантия на этот ремонт должна была действовать до 2026 года.

Но в октябре 2025-го в одном из классов этой школы обвалился потолок.

Потолок упал на головы учеников

Инцидент произошел во время урока. Начали обваливаться штукатурка и навесной потолок.

В этот момент в классе были учительница и восемь учеников.

Утверждается, что учительница успела вывести детей, поэтому всерьез никто из них не пострадал.

А "качественным" ремонтом в школе уже занялся Следственный комитет.

