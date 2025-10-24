Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России на школьников упал потолок — детали

В России на школьников упал потолок — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 22:54
обновлено: 22:33
В России на школьников упал потолок - детали
Один из участков потолка, который обвалился. Фото: росСМИ

Российские школы постепенно разваливаются из-за коррупции и некачественного ремонта. В Забайкальском крае Российской Федерации во время урока обвалился потолок, который капитально переделали два года назад — и на него даже не закончилась гарантия.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Коррупция и ремонт в школе

Коррупция в Российской Федерации все чаще оборачивается серьезными инфраструктурными проблемами.

Так, в городе Балей в Забайкальском крае два года назад проводили капитальный ремонт школы №14.

Гарантия на этот ремонт должна была действовать до 2026 года.

Но в октябре 2025-го в одном из классов этой школы обвалился потолок.

Потолок упал на головы учеников

Инцидент произошел во время урока. Начали обваливаться штукатурка и навесной потолок.

В этот момент в классе были учительница и восемь учеников.

Утверждается, что учительница успела вывести детей, поэтому всерьез никто из них не пострадал.

А "качественным" ремонтом в школе уже занялся Следственный комитет.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России решили вернуться к советской школьной форме.

Добавим, мы сообщали о том, что в России детям выдали грамоты с украинской символикой.

школы коррупция россияне школьники Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации