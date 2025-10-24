Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России будут проверять фильмы на "традиционные ценности"

В России будут проверять фильмы на "традиционные ценности"

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 04:06
обновлено: 16:44
Традиционные ценности в России - проверка фильмов в России
Российская комиссия, которая контролирует "традиционные ценности". Фото: росСМИ

Российские власти усиливают борьбу за так называемые "традиционные ценности". Государственные структуры Российской Федерации будут требовать соответствия этим "ценностям" от кино- и сериальной продукции, которые будут производить онлайн-кинотеатры.

Об этом сообщило издание "Дождь".

Реклама
Читайте также:

Россия и "традиционные ценности"

В Российской Федерации продолжают борьбу за "традиционные ценности".

Так, отныне, по информации тамошних СМИ, планируют проверять на предмет наличия "традиционных ценностей" и соответствий этим ценностям российские фильмы.

Контролировать этот процесс российские власти хотят через сеть онлайн-кинотеатров.

Как будет работать новая схема контроля

Формальной стороной вопроса займутся два федеральных российских министерства - Минкульт и Минцифры.

Технически это будет происходить следующим образом — онлайн-кинотеатры, которые захотят получить государственные гранты на выпуск фильмов или сериалов, вынуждены будут заполнять специальные формы.

В этих формах и нужно будет указать, соответствует ли кинопродукт "традиционным ценностям", в том понимании, о котором говорит сам Владимир Путин.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".

Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин, защищая "традиционные ценности" России, решил бороться с иностранными мультгероями.

владимир путин традиции россияне кинотеатры Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации