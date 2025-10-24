Традиционные ценности в России - проверка фильмов в России

Российская комиссия, которая контролирует "традиционные ценности". Фото: росСМИ

Российские власти усиливают борьбу за так называемые "традиционные ценности". Государственные структуры Российской Федерации будут требовать соответствия этим "ценностям" от кино- и сериальной продукции, которые будут производить онлайн-кинотеатры.

Об этом сообщило издание "Дождь".

Россия и "традиционные ценности"

В Российской Федерации продолжают борьбу за "традиционные ценности".

Так, отныне, по информации тамошних СМИ, планируют проверять на предмет наличия "традиционных ценностей" и соответствий этим ценностям российские фильмы.

Контролировать этот процесс российские власти хотят через сеть онлайн-кинотеатров.

Как будет работать новая схема контроля

Формальной стороной вопроса займутся два федеральных российских министерства - Минкульт и Минцифры.

Технически это будет происходить следующим образом — онлайн-кинотеатры, которые захотят получить государственные гранты на выпуск фильмов или сериалов, вынуждены будут заполнять специальные формы.

В этих формах и нужно будет указать, соответствует ли кинопродукт "традиционным ценностям", в том понимании, о котором говорит сам Владимир Путин.

