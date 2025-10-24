Відео
Головна Хроніки В Росії будуть перевіряти фільми на "традиційні цінності"

В Росії будуть перевіряти фільми на "традиційні цінності"

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 16:44
Традиційні цінності в Росії - перевірка фільмів у Росії
Російська комісія, яка контролює "традиційні цінності". Фото: росЗМІ

Російська влада посилює боротьбу за так звані "традиційні цінності". Державні структури Російської Федерації будуть вимагати відповідності цим "цінностям" від кіно- та серіальної продукції, які виготовлятимуть онлайн-кінотеатри.

Про це повідомило видання "Дождь".

Читайте також:

Росія і "традиційні цінності"

У Російській Федерації продовжують боротьбу за "традиційні цінності".

Так, відтепер, за інформацію тамтешніх ЗМІ, планують перевіряти на предмет наявності "традиційних цінностей" і відповідностей цим цінностям російські фільми.

Контролювати цей процес російська влада хоче через мережу онлайн-кінотеатрів.

Як працюватиме нова схема контролю

Формальною стороною питання займуться два федеральні російські міністерства – Мінкульт та Мінцифри.

Технічно це буде відбуватися наступним чином — онлайн-кінотеатри, які захочуть отримати державні гранти на випуск фільмів чи серіалів, змушені будуть заповнювати спеціальні форми.

У цих формах і потрібно буде вказати, чи відповідає кіно продукт "традиційним цінностям", у тому розумінні, про яке говорить сам Володимир Путін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть саджати за "крадіжку традиційних цінностей".

Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін, захищаючи "традиційні цінності" Росії, вирішив боротися з іноземними мультгероями.

володимир путін традиції росіяни кінотеатри Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
