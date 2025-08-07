В России восстанавливают школьную форму - школьная форма в РФ

Российские школьники. Фото: росСМИ

В российских школах решили обновить школьные формы. Но новые образцы напоминают старую советскую школьную форму.

Об этом сообщили российские медиа.

Школьная форма в России

В Российской Федерации решили установить новый стандарт школьной формы.

Логику такого решения власти объясняют заботой о финансовом состоянии родителей российских школьников.

Хотя уже было заявлено, что новая форма будет в разных комплектах — повседневном и праздничном, что означает дополнительные расходы.

Как в СССР

Новая российская школьная форма вызвала неоднозначную реакцию.

Многие заметили, что эта форма напоминает образцы, которые бытовали в школах в советские времена, особенно это касается девчачьих комплектов.

Цена такой формы превышает 3 тысячи рублей, праздничный комплект стоит более 5 тысяч рублей.

