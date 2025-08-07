В России восстанавливают школьную форму - школьная форма в РФ

В России возвращаются к советской школьной форме
В российских школах решили обновить школьные формы. Но новые образцы напоминают старую советскую школьную форму.
Об этом сообщили российские медиа.
Школьная форма в России
В Российской Федерации решили установить новый стандарт школьной формы.
Логику такого решения власти объясняют заботой о финансовом состоянии родителей российских школьников.
Хотя уже было заявлено, что новая форма будет в разных комплектах — повседневном и праздничном, что означает дополнительные расходы.
Как в СССР
Новая российская школьная форма вызвала неоднозначную реакцию.
Многие заметили, что эта форма напоминает образцы, которые бытовали в школах в советские времена, особенно это касается девчачьих комплектов.
Цена такой формы превышает 3 тысячи рублей, праздничный комплект стоит более 5 тысяч рублей.
Напомним, мы ранее писали о том, что зимой в российских школах дети массово замерзают.
Добавим, мы сообщали о том, что в России школьников заманивают на военные заводы.
Читайте Новини.LIVE!