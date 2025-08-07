Видео
Главная Хроники В России возвращаются к советской школьной форме

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 23:14
В России восстанавливают школьную форму - школьная форма в РФ
Российские школьники. Фото: росСМИ

В российских школах решили обновить школьные формы. Но новые образцы напоминают старую советскую школьную форму.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Школьная форма в России

В Российской Федерации решили установить новый стандарт школьной формы.

Логику такого решения власти объясняют заботой о финансовом состоянии родителей российских школьников.

Хотя уже было заявлено, что новая форма будет в разных комплектах — повседневном и праздничном, что означает дополнительные расходы.

Как в СССР

Новая российская школьная форма вызвала неоднозначную реакцию.

Многие заметили, что эта форма напоминает образцы, которые бытовали в школах в советские времена, особенно это касается девчачьих комплектов.

Цена такой формы превышает 3 тысячи рублей, праздничный комплект стоит более 5 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что зимой в российских школах дети массово замерзают.

Добавим, мы сообщали о том, что в России школьников заманивают на военные заводы.

дети россияне школьники Россия школа
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
