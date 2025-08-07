В Росії відновлюють шкільну форму - шкільна форма в РФ

В Росії повертаються до радянської шкільної форми
В російських школах вирішили оновити шкільні форми. Але нові зразки нагадують стару радянську шкільну форму.
Шкільна форма в Росії
В Російській Федерації вирішили встановити новий стандарт шкільної форми.
Логіку такого рішення влада пояснює турботою про фінансовий стан батьків російських школярів.
Хоча уже було заявлено, що нова форма буде у різних комплектах — повсякденному і святковому, що означає додаткові витрати.
Як у СРСР
Нова російська шкільна форма викликала неоднозначну реакцію.
Багато хто помітив, що ця форма нагадує зразки, які побутували у школах в радянські часи, особливо це стосується дівчачих комплектів.
Ціна такої форми перевищує 3 тисячі рублів, святковий комплект коштує понад 5 тисяч рублів.
