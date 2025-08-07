В Росії відновлюють шкільну форму - шкільна форма в РФ

Російські школярі. Фото: росЗМІ

В російських школах вирішили оновити шкільні форми. Але нові зразки нагадують стару радянську шкільну форму.

Про це повідомили російські медіа.

Шкільна форма в Росії

В Російській Федерації вирішили встановити новий стандарт шкільної форми.

Логіку такого рішення влада пояснює турботою про фінансовий стан батьків російських школярів.

Хоча уже було заявлено, що нова форма буде у різних комплектах — повсякденному і святковому, що означає додаткові витрати.

Як у СРСР

Нова російська шкільна форма викликала неоднозначну реакцію.

Багато хто помітив, що ця форма нагадує зразки, які побутували у школах в радянські часи, особливо це стосується дівчачих комплектів.

Ціна такої форми перевищує 3 тисячі рублів, святковий комплект коштує понад 5 тисяч рублів.

