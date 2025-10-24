Відео
Головна Хроніки В Росії на школярів упала стеля — деталі

В Росії на школярів упала стеля — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 22:33
В Росії на школярів упала стеля - деталі
Одна з ділянок стелі, яка обвалилася. Фото: росЗМІ

Російські школи поступово розвалюються через корупцію і неякісний ремонт. У Забайкальському краї Російської Федерації під час уроку обвалилася стеля, яку капітально переробили два роки тому — і на неї навіть не закінчилася гарантія.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Корупція і ремонт у школі

Корупція в Російській Федерації усе частіше обертається серйозними інфраструктурними проблемами.

Так, у місті Балей, що в Забайкальському краї, два роки тому проводили капітальний ремонт школи №14.

Гарантія на цей ремонт мала діяти до 2026 року.

Але в жовтні 2025-го в одному з класів цієї школи обвалилася стеля.

Стеля упала на голови учнів

Інцидент стався під час уроку. Почали обвалюватися штукатурка і навісна стеля.

У цей момент в класі були учителька та восьмеро учнів.

Стверджується, що вчителька встигла вивести дітей, тож серйозно ніхто з них не постраждав.

А "якісним" ремонтом у школі вже зайнявся Слідчий комітет.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії вирішили повернутися до радянської шкільної форми.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії дітям видали грамоти з українською символікою.

школи корупція росіяни школярі Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
