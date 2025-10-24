В Росії на школярів упала стеля — деталі
Російські школи поступово розвалюються через корупцію і неякісний ремонт. У Забайкальському краї Російської Федерації під час уроку обвалилася стеля, яку капітально переробили два роки тому — і на неї навіть не закінчилася гарантія.
Про це повідомили російські медіа.
Корупція і ремонт у школі
Корупція в Російській Федерації усе частіше обертається серйозними інфраструктурними проблемами.
Так, у місті Балей, що в Забайкальському краї, два роки тому проводили капітальний ремонт школи №14.
Гарантія на цей ремонт мала діяти до 2026 року.
Але в жовтні 2025-го в одному з класів цієї школи обвалилася стеля.
Стеля упала на голови учнів
Інцидент стався під час уроку. Почали обвалюватися штукатурка і навісна стеля.
У цей момент в класі були учителька та восьмеро учнів.
Стверджується, що вчителька встигла вивести дітей, тож серйозно ніхто з них не постраждав.
А "якісним" ремонтом у школі вже зайнявся Слідчий комітет.
