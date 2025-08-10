Видео
Главная Хроники В России врач скорой избил пациента — причины

В России врач скорой избил пациента — причины

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 23:14
Агрессия в России - российский врач избил пациента, к которому приехал
Российская скорая помощь, которая может и побить. Фото: росСМИ

В российском регионе Сахалин медик скорой помощи вместо оказания соответствующей помощи избил пациента, к которому приехал на вызов. Сам врач заявил, что только защищался.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Медик избил пациента

В Российской Федерации даже такая привычная для цивилизованного мира услуга, как вызов скорой помощи, может обернуться для пациента серьезными проблемами.

Так произошло в городе Томари, что на острове Сахалин (Дальний Восток РФ).

Мужчина, для которого вызвали скорую помощь, получил от медиков не помощь, а избиение.

Что произошло — версия врача и очевидцев

Впрочем, врач скорой, который и избил пациента, имеет свою версию событий.

По его словам, они приехали к мужчине, который был пьян и якобы как чувствовал себя плохо.

В некоторый момент пациент, который до того практически не реагировал на медиков, неожиданно замахнулся на врача.

После этого, рассказали очевидцы, врач разозлился и начал избивать пациента.

Местная структура здравоохранения пообещала разобраться в инциденте.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мужчина жестко избил палкой и ногами ребенка.

Добавим, мы сообщали о том, в России соседи обругали и избили темнокожую американку, которая сбежала из США "из-за расизма".

скорая помощь россияне избиение врачи Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
