В России демографическая катастрофа — красноречивые цифры
В Российской Федерации уровень рождаемости в 2024 году упал до уровня постдефолтного 1999-го. А в первом квартале текущего года этот показатель продолжил падать.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Демографический кризис в России
Российская Федерация переживает самый большой демографический кризис за последнее время.
Причем причинами этого кризиса является не только война, но и общее состояние российского общества, экономические проблемы и другие факторы.
Поэтому в российском правительстве даже создали "демографический спецназ", который якобы должен способствовать борьбе за "общегосударственное дело" — так называемые семейные ценности.
Худшая рождаемость в ХХІ веке
В 2024 году в России родилось всего 1,22 млн детей.
Этот показатель является худшим с 1999-го, когда Российская Федерация только начала отходить от экономического кризиса и дефолта-98.
Если сравнивать с 2023 годом — рождаемость в России сократилась на 3,4%. А если сравнивать с 2014 годом, когда война против Украины только началась — то падение рождаемости составило более трети.
В первом квартале текущего, 2025 года этот показатель продолжал падать — на 4%.
В Центре противодействия дезинформации назвали эту ситуацию "историческим минимумом".
Напомним, мы ранее писали о том, что в России из-за войны засекретили демографическую статистику.
Добавим, мы сообщали о том, что в России запретили один из самых известных вузов США.
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