Российские дети. Фото: Instagram Natasha_Jobfaberlic

В Российской Федерации уровень рождаемости в 2024 году упал до уровня постдефолтного 1999-го. А в первом квартале текущего года этот показатель продолжил падать.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

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Демографический кризис в России

Российская Федерация переживает самый большой демографический кризис за последнее время.

Причем причинами этого кризиса является не только война, но и общее состояние российского общества, экономические проблемы и другие факторы.

Поэтому в российском правительстве даже создали "демографический спецназ", который якобы должен способствовать борьбе за "общегосударственное дело" — так называемые семейные ценности.

Худшая рождаемость в ХХІ веке

В 2024 году в России родилось всего 1,22 млн детей.

Этот показатель является худшим с 1999-го, когда Российская Федерация только начала отходить от экономического кризиса и дефолта-98.

Если сравнивать с 2023 годом — рождаемость в России сократилась на 3,4%. А если сравнивать с 2014 годом, когда война против Украины только началась — то падение рождаемости составило более трети.

В первом квартале текущего, 2025 года этот показатель продолжал падать — на 4%.

В Центре противодействия дезинформации назвали эту ситуацию "историческим минимумом".

Напомним, мы ранее писали о том, что в России из-за войны засекретили демографическую статистику.

Добавим, мы сообщали о том, что в России запретили один из самых известных вузов США.