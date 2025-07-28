Народжуваність в Росії - як зменшується кількість населення в РФ

Російські діти. Фото: Instagram Natasha_Jobfaberlic

У Російській Федерації рівень народжуваності у 2024 році упав до рівня постдефолтного 1999-го. А у першому кварталі поточного року цей показник продовжив падати.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Демографічна криза у Росії

Російська Федерація переживає найбільшу демографічну кризу за останній час.

Причому причинами цієї кризи є не тільки війна, а і загальний стан російського суспільства, економічні проблеми та інші фактори.

Через це у російському уряді навіть створили "демографічний спецназ", який начебто має сприяти боротьбі за "загальнодержавну справу" — так звані сімейні цінності.

Найгірша народжуваність у ХХІ столітті

2024 року в Росії народилося лише 1,22 млн дітей.

Цей показник є найгіршим з 1999-го, коли Російська Федерація тільки-но почала відходити від економічної кризи і дефолту-98.

Якщо порівнювати з 2023 роком — народжуваність в Росії скоротилася на 3,4%. А якщо порівнювати із 2014 роком, коли війна проти України тільки почалася — то падіння народжуваності становило понад третину.

У першому кварталі поточного, 2025 року цей показник продовжував падати — на 4%.

У Центрі протидії дезінформації назвали цю ситуацію "історичним мінімумом".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії через війну засекретили демографічну статистику.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії заборонили один із найвідоміших вишів США.