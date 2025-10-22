В России мужчину осудили за татуировку - причина

В России мужчину наказали за татуировки
В Российской Федерации мужчину записали в сатанисты на основании фотографий с татуировкой. Суд принял решение наказать гражданина штрафом.
Об этом сообщили российские медиа.
Полиция заинтересовалась татуировкой
В Российской Федерации продолжаются судебные и внесудебные репрессии против любого, кто выделяется из общего серого фона, который устраивает кремлевский режим.
Так, в Липецкой области мужчину в суде наказали за татуировку.
29-летний Александр К. выложил свои фотографии в соцсетях, что и обернулось для него судебным преследованием.
Мужчину записали в сатанисты
Полицейские заметили на фотографиях татуировки, которые назвали "демонстрацией экстремистской символики".
Суд признал татуировки символами "Международного движения сатанистов", которое в России признали экстремистским и запретили.
Мужчину, который в суде заявил о признании своей вины, наказали не очень строго — штрафом в размере 1000 рублей.
Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Россией Крыму мужчину оштрафовали за украинские песни.
Добавим, мы сообщали о том, что россиянина наказали за подпись в паспорте.
Читайте Новини.LIVE!