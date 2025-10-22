В России мужчину осудили за татуировку - причина

Наказанный штрафом россиянин. Фото: росСМИ

В Российской Федерации мужчину записали в сатанисты на основании фотографий с татуировкой. Суд принял решение наказать гражданина штрафом.

Об этом сообщили российские медиа.

Полиция заинтересовалась татуировкой

В Российской Федерации продолжаются судебные и внесудебные репрессии против любого, кто выделяется из общего серого фона, который устраивает кремлевский режим.

Так, в Липецкой области мужчину в суде наказали за татуировку.

29-летний Александр К. выложил свои фотографии в соцсетях, что и обернулось для него судебным преследованием.

Мужчину записали в сатанисты

Полицейские заметили на фотографиях татуировки, которые назвали "демонстрацией экстремистской символики".

Суд признал татуировки символами "Международного движения сатанистов", которое в России признали экстремистским и запретили.

Мужчину, который в суде заявил о признании своей вины, наказали не очень строго — штрафом в размере 1000 рублей.

