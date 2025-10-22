В Росії чоловіка засудили за татуювання - причина

В Росії чоловіка покарали за татуювання
У Російській Федерації чоловіка записали в сатаністи на підставі фотографій з татуюванням. Суд ухвалив рішення покарати громадянина штрафом.
Поліція зацікавилася татуюванням
В Російській Федерації продовжуються судові та позасудові репресії проти будь-кого, хто виділяється із загального сірого тла, яке влаштовує кремлівський режим.
Так, у Липецькій області чоловіка у суді покарали за татуювання.
29-річний Олександр К. виклав свої фотографії у соцмережах, що й обернулося для нього судовим переслідуванням.
Чоловіка записали у сатаністи
Поліцейські помітили на фотографіях татуювання, які назвали "демонструванням екстремістської символіки".
Суд визнав татуювання символами "Міжнародного руху сатаністів", який в Росії визнали екстремістським і заборонили.
Чоловіка, який у суді заявив про визнання своєї провини, покарали не дуже суворо — штрафом у розмірі 1000 рублів.
