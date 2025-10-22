Відео
Україна
Головна Хроніки В Росії чоловіка покарали за татуювання

В Росії чоловіка покарали за татуювання

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 22:56
В Росії чоловіка засудили за татуювання - причина
Покараний штрафом росіянин. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації чоловіка записали в сатаністи на підставі фотографій з татуюванням. Суд ухвалив рішення покарати громадянина штрафом.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Поліція зацікавилася татуюванням

В Російській Федерації продовжуються судові та позасудові репресії проти будь-кого, хто виділяється із загального сірого тла, яке влаштовує кремлівський режим.

Так, у Липецькій області чоловіка у суді покарали за татуювання.

29-річний Олександр К. виклав свої фотографії у соцмережах, що й обернулося для нього судовим переслідуванням.

Чоловіка записали у сатаністи

Поліцейські помітили на фотографіях татуювання, які назвали "демонструванням екстремістської символіки".

Суд визнав татуювання символами "Міжнародного руху сатаністів", який в Росії визнали екстремістським і заборонили.

Чоловіка, який у суді заявив про визнання своєї провини, покарали не дуже суворо — штрафом у розмірі 1000 рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Росією Криму чоловіка оштрафували за українські пісні.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянина покарали за підпис у паспорті.

росіяни штраф Тату Росія екстремізм
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
